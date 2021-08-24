根据 CounterpointResearch 发布的最新市场监测报告，2021 年二季度拉美地区智能手机出货量同比增长 41.8%，但环比下降 6.5%。拉美地区的智能手机需求稳步增长，但未来增长趋势将会受到芯片组短缺和生产开工限制的影响。

以下为详细内容：

拉美地区仍然受到新冠疫情的影响，区域内只有少数国家能够为 50% 以上人口接种新冠疫苗。大多数国家仍然处于不同程度和封锁状态，导致经济放缓。这影响了拉美智能手机平均销售价格（ASP），但并没有影响手机更换频率。

首席分析师 Tina Lu 在评论市场动态时说：“拉美国家在本季度的涨跌情况不尽相同。因为在巴西市面上销售的手机品牌数量有限，该国是受部件短缺影响最严重的国家之一。然而在墨西哥，由于市场新玩家的涌入，墨西哥较上一季度相比市场销量有所增长。作为该地区第二大的智能手机市场，墨西哥的可实现市场规模仍在扩张。”

Lu 补充道：“大多数品牌的销量同比增长两位数甚至三位数。由于越南工厂因疫情限制，三星出货量受到的影响最大。虽然巴西制造业也存在供应问题，不过零售商和运营商已经积累了一些货源，抵消了库存下降的影响。但三星出货量仍然还是受到了较为严重影响。不过，除墨西哥和秘鲁外，三星仍然是该地区的领先品牌。”

受益于三星的供应短缺，摩托罗拉在 2021 年二季度获得了更多销量和市场份额。在墨西哥，摩托罗拉成为市场领导者。在哥伦比亚，受小米出货增加的影响，摩托罗拉在该地区销量大幅下降。不过，从整个拉美地区来看，摩托罗拉仍然稳坐第二名的位置。

小米在拉美地区的出货量增长是有史以来最高的。受益于华为的困境，小米出货量同比增长两倍多。小米现在是拉美地区第三大厂商，并且已经超过了三星，成为秘鲁市场第一。这是小米第一次在拉美国家取得市场冠军。在哥伦比亚，它仍然略低于第一名三星。但由于其他中国品牌的涌入，小米在拉美地区的增长可能会放缓。

中兴通讯的出货量和市场份额也有所增加，该品牌正在增加与拉美运营商的合作。中兴的增长主要由于 100 美元及以下细分市场的产品供应紧张，以及 LG 退出移动设备市场。市场仍然对 LG 智能手机有一定需求，但三星、摩托罗拉、中兴以及其他公司正在迅速抢夺其市场份额。

苹果的出货量有所下降，主要是由于季节性因素。在接近新产品发布时，苹果智能手机的销量通常都会下降。不过，在 2021 年二季度，苹果最畅销的机型仍然是 iPhone 11。

OPPO 是拉美市场中最成功的中国品牌。然而，OPPO 几乎 90% 的销量都集中在墨西哥。OPPO 虽然在其他拉美国家也在投放资源，但它仍然需要时间来立自己的品牌形象。OPPO 在 2017 曾短暂进入墨西哥市场，目前 OPPO 正从当时进行的品牌建设中获益。