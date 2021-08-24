近日，国内物联网安全公司「信长城」完成数千万元 B 轮战略融资，由以物联网和人工智能为主要投资领域的沣扬资本主投。继获得长春一汽富晟、亚信安全等产业战略投资后，本次融资再次引入重要产业战略投资，密码资本继续担任独家财务顾问。

信长城团队创立于 2010 年，公司正式成立于 2017 年，致力于以密码技术创新应用构建物联网安全方案和产品。当前该公司的安全方案和产品主要落地于车联网、安防监控、工业互联网、智慧城市、智慧园区等应用场景。

在具体产品层面，信长城在车联网安全上覆盖数字钥匙、总线安全、V2X 安全等，分别从车辆发动、车辆内部的信息传输以及车辆与基础设施的交互角度保证车辆安全。在智慧城市、工业互联网方面，信长城通过物联网可信安全管理平台和终端安全模块等安全产品，为智慧城市、电网、水务、燃气、民宿、公寓、校园、军队、园区等数字化应用提供安全基础设施，为各类物联网应用场景构建安全底座。另外，信长城还针对安防监控设备生产厂商的改造和新建需求，和安防监控项目的安全需求，也提供了配套的安全支撑。

商业化方面，信长城的业务已经覆盖数十家国内各行业头部客户，包括国家信息中心、公安部一所和三所、中国联通、中国电信、中国移动、国家电网、上汽集团、吉利汽车、一汽集团、北京汽车、中汽研、百度、蚂蚁金服、中移物联等。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。