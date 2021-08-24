消费品一站式营销 SaaS 平台惠合科技已完成 5000 万元 A+轮融资，由涌铧投资独家投资，川行资本担任独家财务顾问，本轮融资主要用于技术研发和市场拓展。

惠合科技成立于 2017 年，其搭建了连接线上、线下品牌商与终端门店的一站式数字化营销 SaaS 平台 “e 店佳”，在平台上，品牌可以发布、管理、监控营销活动，发布渠道营销信息，进行全盘的营销管理和数据监控等。门店通过便捷的日常操作完成营销行为，并留存在产品端的社区，经销商/业务员可以参与门店管理。

目前，e 店佳平台已覆盖 150 万余家线下门店，月活门店数接近 100 万，已合作超过 100 家快消品牌，包括可口可乐、玛氏箭牌、农夫山泉、达能、健力宝、洽洽、达利集团等品牌。e 店佳一站式营销 SaaS 平台除了订阅收入外，已经可以实现每年数亿的营销费用收入，一年帮助超百亿货值的商品更高效地送到用户手中。

涌铧投资投资副总裁黄培茜表示：“快消产业链的数字化是我们持续关注的方向，品牌端每年投入终端门店的费用是千亿量级的，其中通过数字化提效的空间巨大。惠合科技在过去 3 年多时间里积累了大量品牌客户和终端小店，建立起了匹配品牌与渠道两端的数字化平台，在提升品牌对终端渠道的触达能力的同时，也帮助品牌打通了营销全链路。我们相信在消费市场蓬勃发展的大背景下，该平台可以为行业带来更大的价值。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。