8 月 24 日，美立刻宣布完成 B 轮融资。本轮融资由拾玉领投，苏州基金、钧山投资跟投，资金将用于医学产品研发、团队建设、客户赋能和产能提升。

美立刻成立于 2015 年，致力于为牙齿隐形矫正提供稳妥、高效的全套解决方案。目前，公司核心产品已覆盖全国 1800 多个城市的近 5 万个门诊，已有注册医生超 8 万人，每月服务用户过万人。

美立刻创始人田雷表示：“隐形矫正是个风口，但同时也是严肃的医疗，只有踏踏实实认真做好每个环节，才能保证疗效，对每个患者负责。消费医疗需要长期研发和口碑的积累，其背后是长期探索和耐心的投入，也需要完整的优秀的团队来保障。此外，隐形矫正的生产是一个领先十年的数字化体系，美立刻团队从 2013 年开始研究扫描、打印、数据处理、材料与自动化生产，已经实现智能自动化生产，未来将推出医学 AI 与新材料结合的隐形矫正产品，这会为整个行业创造新的物种。”

2017 年，美立刻便率先实现了核心原料的自产，是中国第一个膜片和 3D 打印都摆脱进口依赖的公司。2021 年，美立刻获得中国第一个 TPU 膜片的医疗器械注册证（京械注准 20212170135），开创了中国原料国产化的先河。

拾玉创始合伙人曹坚表示：“隐形正畸在国内口腔行业中是增速最快的细分赛道之一，但对标美国，中国隐形正畸市场渗透率还很低，未来的增长空间巨大。美立刻基于差异化的市场策略，及在研发、医学、渠道等方面的优势，未来有较大的发展潜力。拾玉也会充分对接自身产业资源，让真正有价值的产品惠及更多人群，全力助力公司的发展。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。