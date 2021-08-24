日前，洋码头在对 11 周年庆 818 大促进行大数据分析时发现，用户消费行为发生了明显的变化。

三四线城市用户消费逐渐升级，热衷于购买轻奢；

奢品消费用户更关注鉴定服务；

疫情后，越来越多的用户转而进行线上消费；

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疫情后，电商市场一片火热，更多的消费者转向线上消费，直播带货顺势崛起，网红主播、明星等纷纷入场，直播电商成为了消费新趋势。

今年 5 月，商务部中国国际电子商务中心研究院发布的《2021 年中国直播电商产业研究报告》中曾预计，2021 年直播电商规模将接近两万亿元，而 2020 年我国直播带货整体规模已经突破万亿元。

事实上，直播电商兴起仅仅是电商行业变化的一角，用户消费理念、热销产品类目、网购服务等均发生了变化，而洞察这些变化有助于平台更好的为消费者服务。

消费升级：三四线城市用户热衷购买轻奢

洋码头大数据显示，三四线城市的轻奢订单同比去年增长 45%，已经成为平台轻奢消费的重要力量。并且，三四线城市用户热衷于购买 coach、ralph lauren polo、mk 等轻奢品牌。

《2021 年奢侈品行业图鉴报告》也显示，中国奢侈品市场主要以二线及以上城市为主，并逐步向三线及以下城市拓展。根据 “报告”，2021 年三线及以下城市占比从 2019 年的 38% 增长至 46%，中国奢侈品消费市场呈现下沉趋势。

随着国民经济的快速发展，绝大多数人已经解决了温饱，奔向小康，然而相比于一二线城市，三四线城市市场优质商品与服务的供给还是有着不小的差距，这在线下零售业态表现的尤为明显。因此，线上电商渠道成了三四线城市消费者购物提升生活品质的首选。

在全球化消费的大背景下，消费者不再满足于功能性需求，更希望买到个性化商品，三四线城市消费理念已逐渐发生深层变化。

与此同时，三四线城市的生活压力远低于一二线城市，相当一部分居民无需为巨额的房贷焦虑，消费者购买力随生活水平在逐步提升，拥有旺盛的消费意愿。洋码头深耕跨境电商领域 11 年，平台用户量过亿，众多用户消费行为的变化充分佐证了这一点。

值得注意的是，洋码头拥有 80 万+sku 商品，无论是商品的丰富度、上新速度还是商品价格都已形成竞争壁垒，特别是轻奢品牌在近年来的蓄势待发，空间广阔，或许这也是三四线城市消费者热衷在洋码头上购买轻奢的原因之一。

奢品消费更注重服务

洋码头平台运营数据反馈，奢品类目消费，用户更关注平台服务。

洋码头 11 周年庆粉丝感恩回馈活动中，一位注册洋码头平台 5 年的老用户表示，持续在洋码头上购物主要看重平台的服务，特别是近两年推出的奢品鉴定服务，对平台产品更加放心。

自疫情后无法出国，该用户已将洋码头作为奢品网购的主要平台，洋码头的服务给了用户更多的信心。

以奢品鉴定服务为例，自 2020 年 8 月份开始，经过 1 年时间，从货源、鉴定团队、鉴定场地，再到鉴定资质，洋码头对奢品鉴定的底层基建进行了重构和完善，以便为平台用户奢品消费提供保障。

据悉，2020 年 8 月，洋码头推出奢品护航计划，即平台所有商品均支持 “奢品护航” 服务，用户在下单后，可选择该服务，买手会将商品先寄到洋码头鉴别服务中心进行商品鉴定；2021 年 3 月，洋码头上线奢品官方直营，甄选全球优质买手深度捆绑，“奢品直营” 商品，消费全程均可享受 1V1 管家、专业鉴别、无忧退货、极速退款等服务；而就在最近，洋码头宣布扩容奢品官方鉴定品牌范围，新增 40 个轻奢品牌，共计 100+个重奢、轻奢品牌。

除鉴定外，洋码头多年来致力于提升产品丰富度，特别是一些新品、热销品及市场断货的稀缺商品，以满足平台用户多元化需求，为用户创造更好的消费体验。

对于奢品消费而言，服务已经成了影响交易的重要一环。

直播购物深受用户喜爱

在过去的一季度，越来越多的用户选择直播购物。

一位在洋码头注册 9 年的用户就特别喜欢洋码头的直播间，对直播间推出的二手奢侈品、中古、珠宝等非常感兴趣，因为产品比较符合其自身需求，9 年时间她在洋码头上消费近百万，是平台名副其实的资深用户。

对于直播电商来说，企业的选品能力和物流服务非常重要，而这正是洋码头所擅长的。

据悉，洋码头设立了专业的选品团队，平台目前有 1 亿+注册用户，大量的交易数据沉淀，为选品工作提供了可视化的数据参考，通过大数据分析，洋码头能够掌握不同用户对不同的品类的需求，从而实时优化选品策略，因此洋码头善于打造直播爆品，如 skⅡ神仙水、天气丹套盒、雪花秀套盒等单场直播千万销售额爆品。

与此同时，洋码头自建贝海国际物流，提供仓储、打包、分发、物流等服务，能便捷、低成本的将货品从国外运到消费者手中。

从专业选品到自建贝海国际物流，洋码头深耕 11 年的平台底层基建能力正在完全释放，赋能直播，让消费者在直播内外都获得最佳体验。