近日，eBay 发布 “星辰计划”，正式推出新品预售模式与相应的六大支持举措，助推新品出海，快速打开海外市场销路。

海外消费者对优质产品、品牌产品的需求飞速提高，精品、品牌化成为跨境电商未来发展的方向，而品牌化管理和精细化运营、创新的销售模式不可分割。在此背景下，eBay“星辰计划” 应运而生，针对深耕垂直品类、拥有自有品牌，同时具有自主研发设计能力的卖家推出新品预售模式，卖家可以通过 eBay 平台首发上新，有效对新品销售开展预热，吸引消费者，提前锁住流量，快速打开新品在海外市场的销售，并提升品牌的知名度。“星辰计划” 让卖家获得最长 30 天的新品预售期限，充分发挥 eBay 在跨境电商领域的资源优势，通过官方店铺品牌标识、品牌产品目录、优惠券精准投放等一系列闭环服务，实现站内站外流量导入，为卖家上线新品提供全方位的支持。

eBay 中国跨境贸易事业部区域总经理黄步进表示：“eBay 是品牌卖家出海的优先选择，‘星辰计划’ 能够很好地满足卖家在 eBay 上首发新品的需求，通过预售，牢牢把握住新品上线的先发优势，使供应链更稳定、产品生命周期更长、利润更稳定。我相信 ‘星辰计划’ 的推出可以与卖家构建互惠互利的双赢模式，助推新品出海，让更多中国品牌领航跨境电商下一个十年发展。”

预售模式提高品牌曝光度和复购率

去年 11 月，eBay 启动了 “星辰计划” 内测，在测试阶段上架 40 多款新品进行平台首发，总共售出数万件产品，帮助卖家提升平均 3 到 5 倍的销售速度，吸引了众多新买家在 eBay 平台完成首次交易。

内测侧重于电子品类，包括手机、手持吸尘器、3D 打印机与智能监控设备等多个消费电子标品产品参加了新品预售。结果显示，新品预售在 eBay 全球市场广受各个国家和市场消费者的欢迎，吸引了超过 100 个国家的买家，其中欧洲和美国消费者对预售产品的认可度最高，认购踊跃。值得一提的是，奥地利、瑞典、墨西哥等新兴市场的消费者也对购买 “预售” 新品表露出浓厚兴趣。内测结果表明，新品预售成功吸引了更多 eBay 平台上的优质买家，不仅 “纳新” 能力强，提高了产品对新买家的吸引力，还提升了老顾客的复购率，同时在不同市场提高了品牌的曝光度。

“星辰计划” 六大支持，为产品带来更长生命周期

eBay 推出的 “星辰计划” 启动六大支持，通过一系列闭环服务支持卖家上新全流程，引爆新品销售。