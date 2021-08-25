致力于打造高性能 GPU 的沐曦集成电路（上海）有限公司（以下称 “沐曦”）近日宣布完成 10 亿元人民币 A 轮融资，本轮融资由两家 “国家队”——中国国有企业结构调整基金股份有限公司（国调基金）、中国互联网投资基金（中网投）联合领投，老股东经纬中国、和利资本、红杉中国、光速中国继续超额投资，国创中鼎、智慧互联产业基金、上海科创基金、联想创投、招商金台、复星锐正、东方富海、创徒投资跟投，光源资本担任独家财务顾问。此次融资将进一步支持沐曦在高性能 GPU 上的研发投入。

沐曦的核心产品便是最重要的高端集成电路之一：GPU（Graphic Processing Unit），全称是图形处理器，也是俗称的显卡，早期用于电脑、游戏机等处理图像相关的工作。近年来由于其超强的通用性以及并行计算能力，高性能 GPU 被大量地使用在 AI、云计算和高性能计算中，渐渐被称为芯片行业 “皇冠上的明珠”。无论在工业设计、科学计算、金融、航空航天、生物医药、自动驾驶、人工智能等领域，还是数据中心、面向消费者的桌面渲染应用，GPU 都是最重要、最基础、最核心的芯片。高性能 GPU 如同赛车上的引擎，赋予计算机超高的算力，大大提升 AI 计算、数据处理、科研等领域的效率，是企业和国家的核心竞争力之一。但这一领域目前主要由英伟达、AMD 等海外公司主导，技术难度和工程门槛极高，究其原因在于缺少团队人才和大规模量产的经验。实现高性能 GPU 的国产自主可控，不仅对我国集成电路产业发展有着举足轻重的意义，同时可以赋能下游产业更迅速地跻身国际第一梯队，提高我国整体国力。

另一方面，沐曦由全部来自于本土的集成电路领域资深专业人士创建，对我国掌握集成电路关键技术节点和培养国内高端芯片设计人才有着重大的意义，其核心 IP 完全自主可控，将成为我国 GPU 芯片设计突破的中坚力量，未来可真正实现高性能通用 GPU 的国产化，真正把关键技术掌握在自己人手中，并建立起我们国家自己的人才梯队。

沐曦创始人、CEO 陈维良曾在全球顶尖的 GPU 厂商担任全球 GPU SoC 设计总负责人、通用 GPU MI 产品线设计总负责人，拥有出色的团队管理能力、顶尖的技术研发和量产经验。硬件首席架构师彭莉女士是 AMD 全球首位华人女科学家（Fellow），曾任 AMD 首席架构师，拥有 15 年高性能 GPU 设计经验。软件首席架构师杨建博士是 AMD 大中华地区第一位科学家（Fellow），历任 AMD、海思等首席架构师，拥有 20 年大规模芯片及 GPU 软硬件设计经验。其余高管团队均拥有多年 AMD、Trident、ARM、海思、英伟达、英特尔、展讯、Cadence、Synopsys、字节、澜起等芯片厂商任职经验，在芯片设计、算法、市场和运营方面拥有丰富经验。

目前，沐曦员工数量已经超过 300 人，其中研发人员超过 80%；核心团队成员平均具有近 20 年 GPU 领域深耕的实际经验，曾主导过十多款世界主流高性能 GPU 产品研发，掌握上万颗 GPU 芯片同时正常工作的服务器系统设计及调试技术，在 GPU 架构、IP、设计、集成、验证、后端等研发环节均有行业专家把关。

在技术方面，沐曦以全自研指令集和图形 IP 为基础，通过创新的可重构 GPU 架构，有效突破传统 GPU 能效瓶颈；独创的硬件加速单元可大幅优化核心算力能耗比；GPU 可编程性克服 ASIC 路线应用场景局限，可满足高性能计算、人工智能、数据中心等全方位需求，在性能方面将不输于当前市场上的顶级产品。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。