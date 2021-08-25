近日，医疗人工智能系统研发企业——北京左医科技有限公司（下称 “左手医生”）宣布完成 1 亿元人民币 B 轮融资，由启明创投领投，海尔资本等投资机构跟投。易凯资本担任独家财务顾问。募集资金将用于公司诊疗 AI 产品管线的研发升级及相关商业化应用场景的拓展，助力公司 “打造主动式 AI，让优质医疗触手可及”。

左手医生成立于 2015 年，是一家专注于人工智能技术在医疗健康领域应用的创新企业，公司将深度学习、大数据处理、语义理解、医疗交互式对话等最新的 AI 技术与医学相融合，致力于打造 “主动式医疗 AI”，用技术手段扩大优质医疗资源的供给，缓解优质医疗资源过度集中与患者需求过度分散的矛盾。

该公司的核心产品 AI 医生平台已覆盖 35 个主要科室的 6000 多种常见疾病，通过将底层引擎与不同应用场景的有机结合，提供听译机器人、智能在线问诊、智能诊后管理、智能药事管理、人工智能互联网医院等多种解决方案，目前已服务超过 500 多家行业客户，涵盖三甲医院、保险公司、跨国药企、互联网巨头、连锁药店、健康管理公司等多个领域。

谈及本轮融资，左手医生创始人兼 CEO 张超表示：“感谢新老股东对左手医生的信任和支持，左医团队将继续坚持 ‘打造主动式 AI，让优质医疗触手可及’ 的使命，深耕医疗服务场景，提升医生服务效率，改善患者就医体验。左手医生在持续为行业提供覆盖 ‘诊前、诊中、诊后的线上线下一体化医疗服务引擎’ 的同时，携手三甲医院，以互联网医院模式为患者提供诊后管理服务，缓解医院线下医疗服务压力，助力患者居家康复管理。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。