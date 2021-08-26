近日，宁波均联智行科技股份有限公司（下称 “均联智行”）和华为技术有限公司（下称 “华为”）签署了合作协议。双方将重点围绕智能座舱领域进行全面深度研究与共创，打造面向未来的智能座舱软硬件产品及服务，致力于不断提升用户与座舱间的智能互动体验。基于全面深入的合作模式，合作产品将搭载华为提供的智能座舱核心模组、鸿蒙车机操作系统、HMS-A 核心能力平台及鸿蒙应用生态。均联智行基于华为平台能力，提供从域控制器、操作系统至应用层的软硬件智能座舱完整解决方案，相关产品已获国内某领先车企多款车型项目订单。未来，双方的合作模式还将不断拓展，为车企打造基于华为方案的智能座舱解决方案。

均联智行董事长兼 CEO 刘元表示：“众所周知，在互联网、大数据、人工智能、5G 等前沿科技的加持下，人与汽车的关系，正在被重新定义。华为是全球领先的 ICT 基础设施和智能终端提供商，在智能座舱方面积累了宝贵的先手经验。同样，均联智行也一直在做先手布局，始终深度聚焦座舱 “看不见的部分”，不断推动代际突破，提升座舱的智能化创新交互体验。发展至今，双方都需要进一步的拓展。正是这个契机，我们达成了这次全面合作。我们志愿做行业的探路者和先锋军，希望为行业带来新的突破。”

未来，均联智行与华为将持续全面深化合作，不断提升核心算力，优化系统架构，共同立足用户需求来规划设计下一代智能驾舱产品，推动智能座舱技术向直觉化和共情化创新发展，为用户提供人性化与安全并存的驾乘体验。