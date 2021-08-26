根据工商信息显示，健身产业互联网平台乐刻运动主体公司杭州乐刻网络技术有限公司股权发生变更，邓亚萍体育产业投资基金入场，具体投资金额未披露。上月，乐刻刚获得新一笔股权投资，投资方为 58 产业基金。

伴随着《全民健身计划（2021-2025 年）》和相关政策落地，健身产业发展动力持续增强，大环境向好为相关领域的头部企业创造了新的机遇期。公开资料显示，自 2015 年创立以来，乐刻共计完成了 5 轮融资，投资方囊括了 IDG、高瓴、头头是道、华兴、腾讯等投资机构。此次交易的投资方也是行业关注的焦点。邓亚萍体育产业投资基金由著名运动员邓亚萍与河南省政府委托的中原资产管理有限公司共同发起，是国内第一个由著名运动员命名的体育产业基金。58 产业基金则重点布局新服务、教育培训以及科技创新等领域。

打造数智中台，提升产业效率和服务能力

成立于杭州的乐刻运动，从创立起便着手搭建技术团队，至今已拥有近两百名技术人员。6 年来，乐刻持续致力于健身产业的数字化改造，通过构建数智中台提升产业效率和服务能力。

区别于传统健身房仅开发收银系统或采用第三方 SaaS，乐刻的技术团队除了场馆的智能化改造，主攻搭建一系列中后台，强大的数智调配体系、在线化运营系统、教练和课程的供应链、数字化用户资产等元素构成了乐刻的中央赋能体系，这是业内唯一将供给端、需求端在线化并数字化的中台系统，使得整体服务质量如商品一样，交付可控，并有效匹配给用户。

乐刻会员在手机 App 端即可在线完成购卡、进店、约课、评价反馈等环节，由此使所有业务环节在线化，基于这种在线化，实现从数据获取到分析，再到反馈的运营闭环，业务方能根据数据，有效产生反馈的动作，实现真正的服务数字化，提升运营效率。此外，不仅是停留在书面上的 SOP，乐刻将运营流程匹配到系统中，进而使门店督导、教练服务、会员回访体系标准化落地。

拥有了对服务标准化的丰富经验，乐刻在完成 300 家直营门店、跨城市管理验证后，逐步发展合伙人门店，并开放多年积累和研发的商业模式、数智中台和运营能力，帮助商业健身房改造升级，推动整个健身产业的数智化转型，提升产业效益。目前，乐刻在全国已拥有 700 多家门店，业务覆盖近 50 座城市。在 IHRSA（国际健康运动与健身俱乐部联合会）2020 年发布的全球健身房 TOP25 排行榜中，乐刻位居第五。

58 集团 CFO 兼 58 产业基金管理合伙人梁铭枢表示，“乐刻运动是在大服务行业里面少数将供给端、需求端在线化并数字化的公司，透过服务数字化服务标准化，牢牢把控服务供应链，提升健身教练的职业高度，进而将传统健身房报表不盈利的单店模型改变为 20+% 门店利润率的模型。乐刻具备将线下场景端改为正反馈链条的能力，符合 58 产业基金投资 ‘新服务’ 的逻辑，期待未来与乐刻一起见证服务 1 亿人普惠健身的愿景。”

数字化中台与传统产业相结合，创造产业和社会价值

目前，乐刻主要有自有品牌到店健身、商业健身房赋能改造、居家健身三个业务方向。

中国传统商业健身房通常采用预售的方式，绑定消费者一年甚至多年的消费选择，这不仅造成了高额会费抬高大众健身门槛的局面，也导致行业现金流模式根深蒂固——预付费模式虽然让健身房快速回本，但后续的长期服务让健身房盈利能力下降。而乐刻在技术上持续投入，以匹配平台化发展过程中更高的技术要求，助力健身行业的产业互联网转型。

目前乐刻旗下产业赋能平台 17 练已合作商业健身房覆盖重庆、长沙、昆明、青岛、济南、石家庄、贵阳等全国 27 座城市，合作伙伴包括银吉姆健身、威迪斯健身、MFP 健身、全明星健身、西安美格菲、全时健身、万动汇等国内连锁健身房品牌。通过一系列赋能改造动作，已合作商业健身房的流量较过去平均增长了两倍。

同时，乐刻近年来搭建起教练和课程供应链，通过完善的培训和督导体系等不断提升健身教练的专业能力，构建起教练专业、服务能力的数字评价模型，并规划了六条成熟的职业发展路径，让教练有更高收入和更优的职业发展。

此外，乐刻运动不仅是互联网和健身团队，而是在 18 年后跨界匹配传统零售的优秀人才，来自于肯德基、迪卡侬、麦当劳等，线下零售背景助力将门店标准化有效落地，健身背景助力获取行业头部资源和教研能力，三者将服务和互联网能力有效融合。

8 月 3 日，国务院印发《全民健身计划（2021—2025 年）》，为健身产业发展注入动力。此次 58 产业基金、邓亚萍体育产业投资基金间隔不到一月先后注资入股乐刻，看中的是乐刻运动具有更大意义的产业和社会价值，产业基金的出现与活跃，说明投资机构的基本投资逻辑正在发生变化。融入国家战略，围绕时代的重要命题如数字经济与传统产业相结合，是新时代投资的底色。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。