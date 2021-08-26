工业人工智能公司聚时科技宣布已在 2021 年上半年完成数亿元人民币 A+轮融资，由上市公司汇川技术与云晖资本联合领投，中芯科技创投、快克股份、华成创投、敦行资本等其他上市公司和创投机构先后跟投。

聚时科技创始人、CEO 郑军博士表示，本轮融资侧重引入产业投资者。新融资的完成，将强化聚时科技在工业 AI 尤其是在半导体及机器人领域的竞争力，强化聚时科技在高端制造领域的产业协同和生态建设。

基于聚时科技自身在 AI 算法、视觉光学与精密机构方面的跨界能力，自 2018 年成立至今，聚时科技一直聚焦研发复杂机器视觉与机器人 AI 核心技术。目前其产品矩阵主要包括半导体 AI 检测系统产品、机器人 AI 系统、面向高端制造行业的 AI 机器视觉系统平台。

技术产品方面，通过深度融合半导体制造工艺的需求，聚时科技先后研发和推出了聚芯 2000、聚芯 3000 和聚芯 5000 系列半导体 AI 视觉检测系统产品，以及面向半导体制造行业的 AI 深度学习解决方案，涉及从后道传统封装，到先进封装的缺陷检测，到前道晶圆级缺陷检测与良率分析管理等领域。

在机器人方向上，依托于机器人视觉算法、机器学习与深度强化学习技术，聚时科技目前聚焦在可标准交付的重型机器智能和面向下一代工业机器人的深度学习 AI 创新场景。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。