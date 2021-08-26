绿叶制药集团宣布，其控股子公司博安生物正在进行新一轮融资，目前已获得来自高特佳汇科和云南菲利克斯的融资。今年 1 月，博安生物已完成一轮累计约 8.8 亿元人民币的融资，投后估值为 56 亿元人民币。本轮融资的投前估值为 70 亿元人民币。

本轮募集资金主要用于加速博安生物多个生物创新药和生物类似药产品的临床开发，并助力其产品管线快速推进后随之而来的商业化全球布局。

博安生物为绿叶制药集团的控股子公司，是一家全面综合性生物制药公司，专业从事治疗用抗体开发、生产和商业化，专注于肿瘤、自身免疫、疼痛和内分泌疾病。公司的抗体发现活动围绕三大平台展开，即全人抗体转基因小鼠及噬菌体展示技术平台、双特异 T-cell Engager 技术平台及抗体药物偶联（ADC）技术平台。目前，博安生物已构建了 10 多个拥有国际知识产权保护的创新抗体以及 8 个生物类似药的产品组合。此外，公司亦围绕 CAR-T 等前沿技术积极布局。

今年以来，博安生物的产品管线迎来多项突破进展：其首个生物类似药产品——博优诺（贝伐珠单抗注射液）已在中国上市，并相继获得非小细胞肺癌、结直肠癌、胶质母细胞瘤、肝细胞癌领域相关适应症。公司已就该产品在中国 21 个省市及自治区的县域地区的商业化权利与阿斯利康达成授权协议。此外，Prolia 的生物类似药（LY06006）已在中国完成 III 期临床所有受试者末次给药、在欧美获批进入临床；Xgeva®的生物类似药（LY01011）在中国处于 III 期临床、在欧美获批进入临床；Eylea 的生物类似药（LY09004）在中国处于 III 期临床；Opdivo®的生物类似药（LY01015）也在中国获批进入临床。 生物创新药方面，治疗新冠病毒肺炎的创新抗体——LY-CovMab 已获准在中国开展 II 期临床，并计划在全球多地开展临床。该药物的相关研究结果已在国际权威期刊《Nature》杂志子刊《CommunicationsBiology》上发表。另经初步验证，LY-CovMab 对 Lambda、Delta 等新冠变异毒株有效。此外，博安生物自主开发的新型双特异抗体 BA1202——CEA/CD3 bispecific T-cell engager 的相关研究成果已在《Antibody Therapeutics》期刊上发表，该期刊由牛津大学出版社出版。

博安生物首席执行官姜华表示：“感谢投资者对于公司价值的认可和对公司未来发展的信心。我们相信，资本的赋能将加速我们在生物药的全球化布局，加快已有的多个生物类似药、生物创新药在美国、欧洲、中国等全球范围内的临床进程，也将持续完善我们在创新技术领域的布局。我们致力于成为中国领先的全球化生物药创新企业，早日为中国和全球患者带来优质创新的治疗方案，为投资者持续创造更多价值。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。