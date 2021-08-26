根据 Strategy Analytics 最新发布的研究报告，2021 年第二季度， vivo 首次蹿升至亚太地区 5G 智能手机出货量第一。在该地区出货量排名前五的 5G 智能手机厂商中，有三家是中国品牌。亚太地区的 5G 智能手机出货量比去年增长了一倍多（年增长 110%）。

Strategy Analytics 的高级分析师吴怡雯表示：“vivo 是亚太地区领先的智能手机厂商，年出货量增长 215%。在过去的一年里，vivo 已经超越小米、OPPO 和苹果，成为亚太地区 5G 智能手机出货量的第一名。vivo 成功地利用了华为市场份额的下降（华为在一年前的 2020 年 Q2 售出了亚太地区一半以上的 5G 智能手机）。领先的技术和实惠的价格使 vivo 智能手机，如 iQOOO U3 5G 和 iQOOO 7 5G，成为该地区最受欢迎的 5G 设备。”

Strategy Analytics 副总监 Ville-Petteri Ukonaho 表示：“2021 年 Q2，小米智能手机在亚太的出货量排名第二。小米 5G 智能手机出货量在中国的推动下，在 2021 年 Q2 以年均 286% 的速度增长。小米的红米系列智能手机，如红米 Note 9 5G 和 Note 9 Pro 5G，以及 Mi 系列 5G 智能手机，如小米 10 青春版 5G，是小米广受欢迎的机型。”

Strategy Analytics 总监 Ken Hyers 表示：“其他中国厂商并没有停滞不前，OPPO 的 5G 智能手机在亚太的出货量排名第三。OPPO 期待在 2021 年 Q3 迎来一个令人期待的季度，因为它的 Reno 6 系列将推出三款新的 5G 机型。vivo 可能在 2021 年 Q2 在中国达到顶峰，并需要将目光投向该地区的其他 5G 市场，如韩国和日本，从而推动未来的增长。”