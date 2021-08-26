小米公布了 2021 年第二季度财报。该公司第二季度总营收 877.9 亿元，同比增长 64%；净利润 82.7 亿元，同比增长 83.9%；非国际财务报告准则下，净利润 63.22 亿元，同比增长 87.4%。

2021 年第二季度，小米智能手机收入达人民币 591 亿元，同比增长 86.8%；全球智能手机出货量达到 5290 万部，同比增长 86.8%。

第二季度，小米 IoT 与生活消费产品业务收入 207 亿元，同比增长 35.9%；智能电视全球出货量超过 250 万台。

截至 2021 年 6 月 30 日，小米 AIoT 平台已连接的 IoT 设备（不包括智能手机及笔记本电脑）数达到 3.75 亿台。人工智能助理 “小爱同学” 月活跃用户数在 2021 年 6 月首次突破 1 亿达到 1.02 亿。

2021 年 6 月，MIUI 月活跃用户数 4.54 亿，同比增长 32.1%。

根据财报，小米第二季度互联网服务收入达到人民币 70 亿元，创下历史新高，收入同比增长 19.1%；广告业务收入创下历史新高，达到人民币 45 亿元，同比增长 46.2%；游戏收入达到人民币 9 亿元，同比下降 10.7%；其他增值服务收入达到人民币 16 亿元，同比下降 10.3%。

2021 年第二季度，小米境外市场收入 436 亿元，同比增长 81.6%，占总收入 49.7%。

小米同时发布公告，与自动驾驶技术公司 Deepmotion（深动科技）相关订约方订立股份购买协议，公司有条件同意收购而各普通股股东卖方及各优先股股东卖方有条件同意出售 1.25 亿股普通股及 5085.47 万股优先股，分别为 Deepmotion 已发行股本的 71.16% 及 28.84%，整体收购总代价约为 7737 万美元。