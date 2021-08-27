苹果今日宣布将对 App Store 进行一系列更新。如经法庭批准，这将解决美国开发者提起的一项集体诉讼。苹果称，协议条款将帮助 App Store 为开发者带来更好的商业机会，同时持续提供「备受用户喜爱、安全可靠的交易平台」。
此协议申明，开发者可以向用户介绍他们在 iOS App 之外的购买选项；增加开发者针对订阅、App 内购买与付费 App 可提供的价格点数量；并设立一项新基金，以协助符合资质的美国开发者。
App Store 条款变更
苹果公司与 Cameron et al v. Apple Inc. 开发者诉讼一案的原告达成了一份协议。此协议确认了苹果与小型开发者共同关心的 7 项关键要务，已被提交给主审此案的法官，等待她的批准。
- Apple 与开发者认可 App Store 小型企业计划的成功，并同意在至少未来三年内保持此计划现有结构。年收入少于 1 百万美元的企业将继续受益于佣金折扣，规模较大的开发者则需就 App 购买和 App 内支付向 Apple 支付 App Store 标准佣金。
- App Store 搜索一向旨在帮助用户更轻松地发现他们正在寻找的 App。应开发者要求，Apple 同意其搜索结果将继续以下载量、星级评分、文本相关性和用户行为信号等客观特征为基础。此协议将使当前的 App Store 搜索系统在至少未来三年内保持现状。
- 为帮助开发者更加灵活地触达顾客，Apple 将申明，开发者可以使用电子邮件等通信方式与用户共享 iOS App 之外的支付方式信息。和以往一样，开发者不需要因发生在他们的 App 或 App Store 之外的任何购买向 Apple 支付佣金。相关通信必须得到用户同意，且确保用户有权选择退出。
- Apple 还将把开发者可用于订阅、App 内购买和付费 App 的价格点数量从少于 100 个扩展到多于 500 个。开发者可以继续自行设定价格。
- Apple 将为开发者保留以不公对待为由就未通过审核 App 申请复议的选项。事实证明，这是一项成功的机制。Apple 同意向 App 审核网站 添加内容，帮助开发者理解申诉程序的机制。
- 在过去七年中，Apple 通过 apple.com 提供了大量关于 App Store 的新信息。Apple 同意基于这些数据创建年度透明度报告，以公开 App 审核机制的详实数据，包括出于各种原因遭拒的 App 数量、禁用的顾客与开发者账号数量、涉及搜索请求与结果的客观数据，以及从 App Store 移除的 App 数量。
- Apple 还将设立一项基金以协助美国小型开发者，尤其在世界持续遭受新冠疫情影响的背景下。符合资质的开发者须在 2015 年 6 月 4 日到 2021 年 4 月 26 日之间，在他们拥有账户的每一个自然年里，在美国商店发布的所有 App 获取的全部收入累计不超过 1 百万美元 —— 这包含 99% 的美国开发者。未来将披露关于此基金的细节信息。
启动新闻伙伴计划
苹果今日还宣布了另外一项 App Store 更新，即新闻伙伴计划的启动。鉴于严谨新闻报道与自由独立媒体的重要性，此计划包括一系列方案，以拓展 Apple 对新闻事业的支持。
要参与此计划，新闻机构必须向顾客提供他们在 Apple News 上使用 Apple News Format（Apple 新闻样式）发布的内容的访问权限。参与机构仅需为他们的新闻 App 中符合资质的订阅支付 15% 的佣金。这项新的计划将与 App Store 小企业计划一道，向新闻机构提供多种渠道，将他们的内容呈现给 Apple 顾客，同时支持本地新闻事业。
Apple News 并未在中国大陆提供，所有这件事跟国内新闻媒体关系不大。