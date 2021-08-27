苹果今日宣布将对 App Store 进行一系列更新。如经法庭批准，这将解决美国开发者提起的一项集体诉讼。苹果称，协议条款将帮助 App Store 为开发者带来更好的商业机会，同时持续提供「备受用户喜爱、安全可靠的交易平台」。

此协议申明，开发者可以向用户介绍他们在 iOS App 之外的购买选项；增加开发者针对订阅、App 内购买与付费 App 可提供的价格点数量；并设立一项新基金，以协助符合资质的美国开发者。

App Store 条款变更

苹果公司与 Cameron et al v. Apple Inc. 开发者诉讼一案的原告达成了一份协议。此协议确认了苹果与小型开发者共同关心的 7 项关键要务，已被提交给主审此案的法官，等待她的批准。

Apple 与开发者认可 App Store 小型企业计划的成功，并同意在至少未来三年内保持此计划现有结构。年收入少于 1 百万美元的企业将继续受益于佣金折扣，规模较大的开发者则需就 App 购买和 App 内支付向 Apple 支付 App Store 标准佣金。

App Store 搜索一向旨在帮助用户更轻松地发现他们正在寻找的 App。应开发者要求，Apple 同意其搜索结果将继续以下载量、星级评分、文本相关性和用户行为信号等客观特征为基础。此协议将使当前的 App Store 搜索系统在至少未来三年内保持现状。

为帮助开发者更加灵活地触达顾客，Apple 将申明，开发者可以使用电子邮件等通信方式与用户共享 iOS App 之外的支付方式信息。和以往一样，开发者不需要因发生在他们的 App 或 App Store 之外的任何购买向 Apple 支付佣金。相关通信必须得到用户同意，且确保用户有权选择退出。

Apple 还将把开发者可用于订阅、App 内购买和付费 App 的价格点数量从少于 100 个扩展到多于 500 个。开发者可以继续自行设定价格。

Apple 将为开发者保留以不公对待为由就未通过审核 App 申请复议的选项。事实证明，这是一项成功的机制。Apple 同意向 App 审核网站 添加内容，帮助开发者理解申诉程序的机制。

在过去七年中，Apple 通过 apple.com 提供了大量关于 App Store 的新信息。Apple 同意基于这些数据创建年度透明度报告，以公开 App 审核机制的详实数据，包括出于各种原因遭拒的 App 数量、禁用的顾客与开发者账号数量、涉及搜索请求与结果的客观数据，以及从 App Store 移除的 App 数量。

Apple 还将设立一项基金以协助美国小型开发者，尤其在世界持续遭受新冠疫情影响的背景下。符合资质的开发者须在 2015 年 6 月 4 日到 2021 年 4 月 26 日之间，在他们拥有账户的每一个自然年里，在美国商店发布的所有 App 获取的全部收入累计不超过 1 百万美元 —— 这包含 99% 的美国开发者。未来将披露关于此基金的细节信息。

启动新闻伙伴计划

苹果今日还宣布了另外一项 App Store 更新，即新闻伙伴计划的启动。鉴于严谨新闻报道与自由独立媒体的重要性，此计划包括一系列方案，以拓展 Apple 对新闻事业的支持。

要参与此计划，新闻机构必须向顾客提供他们在 Apple News 上使用 Apple News Format（Apple 新闻样式）发布的内容的访问权限。参与机构仅需为他们的新闻 App 中符合资质的订阅支付 15% 的佣金。这项新的计划将与 App Store 小企业计划一道，向新闻机构提供多种渠道，将他们的内容呈现给 Apple 顾客，同时支持本地新闻事业。

Apple News 并未在中国大陆提供，所有这件事跟国内新闻媒体关系不大。