倍赛科技近日完成数千万元 B 轮融资，本轮融资由东方嘉富领投，鼎旭、新世界联合跟投。

倍赛科技创始人兼 CEO 杜霖表示：“本轮融资将主要用于核心技术研发，深度优化倍赛 SaaS 平台各环节的功能和自动化水平，力争将用户体验度和标注生态提升至一个新高度。”

同时，倍赛科技正式向全球市场推出全新 3D 点云分割标注工具。

3D 激光点云分割任务的目的是为点云数据中的每个点赋予唯⼀的语义类别标签。倍赛科技将先进的点云 Potree 渲染技术，率先引入到数据标注行业，并应用至点云分割标注中，实现跨切片层级进行数据圈选，对需要渲染的点云进行精细化分割，实现按需加载，从而使前端可以更快的展示渲染结果。

从原来 40 万点内的点云分割技术，通过 Potree 技术，将可标注点数提升至 1000 万点，点云量级增加的同时，也提高了精准度。即使在性能相对较差的计算机上也能够完成大量的点云渲染工作，降低了标注点云对硬件的要求，提升了标注速度，切实解决了标注人员的痛点。

目前，倍赛科技已为招商银行、南方电网、京东、美团、科大讯飞、商汤等近千家企业提供数据标注及软件服务，在海外，倍赛科技也为 Intel、Bosch、Konica Monita、普林斯顿大学、加州大学洛杉矶分校等企业和院校持续提供数据标注 SaaS 服务。

倍赛科技创始人兼 CEO 杜霖强调：“倍赛的愿景是希望真正可以实现 ‘人人 AI，处处 AI（AI Everyone,AI Everywhere）’。解决从建模的技术人员到数据项目的管理人员，再到一线的标注人员，让人人参与到人工智能的构建中来，还要通过倍赛科技整体的数据能力和建模能力，赋能到全球的各行各业，推动各行业的数字化智能化转型步伐，让人工智能给社会创造更大的价值，提供更高的效率。”

倍赛科技表示，未来其会在技术驱动下，通过 “定制服务+基础设施生态” 模式，积极布局 AI 大数据产业，让更多客户得到更优质的结构化数据服务和更高效的结构化数据生产工具，助力加速数据—模型迭代周期，早日实现 “人人 AI，处处 AI”。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。