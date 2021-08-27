创新药研发公司凌科药业（杭州）有限公司（以下简称 “凌科药业”）宣布完成 5000 万美元的 B 轮融资。本轮融资由礼来亚洲基金领投，联新资本，杭州和达生物医药产业基金跟投。此外，现有投资者君联资本，幂方资本持续加码。

本轮融资将主要用于推进凌科药业研发管线中多个项目临床 I、II 期试验，拓展国际业务合作和支持新项目的临床前开发。易凯资本在本次交易中担任了凌科药业的独家财务顾问。

凌科药业成立于 2018 年，是一家新药研发企业，依托团队的药物化学与小分子临床开发经验，研发针对自身免疫性疾病、炎症与癌症的全球 FIC/BIC 小分子药物。该公司成立 3 年半时间已拿到 3 个原研产品的中美 IND 批件，顺利开展全球临床开发，并在 2020 年成功地将 1 个产品的海外开发权益转让给一个美国公司（首付款和里程碑付款近两亿美元）和从日本神户大学和理研引进一个潜在的全球首创的 RAS 项目。

凌科药业董事长兼首席执行官万昭奎博士表示：“我们非常感谢各位行业顶级投资人对我们的认可和支持，凌科药业自成立以来团队一直以高效的执行力不断加速推动项目往前走，短短的三年半时间里我们取得了重大进展；本轮融资将为我们进一步发展和拓宽创新产品管线打下坚实的基础，我相信在众多科学家和研究人员的共同努力下我们一定能早日将更多创新疗法惠及患者。”

礼来亚洲基金（LAV）副总裁冯婷博士表示：“凌科药业管理团队高效的执行能力和国际化视野给我们留下深刻的印象，我们也非常看好自身免疫疾病及肿瘤领域未来巨大的市场空间和未满足的患者需求，期待凌科药业未来用自己的创新能力带来更多突破与成功。”

联新资本董事总经理蔡磊表示：“小分子药物在肿瘤和自免领域有巨大的潜力。凌科的国际化视野和团队极强的执行力给我们留下了深刻的印象。非常高兴有机会与凌科合作，未来联新资本也将在资本和产业资源等各个方面鼎力支持，愿意支持公司成为全球领先者，带来更有效的解决方案，造福全球患者。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。