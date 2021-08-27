据悉，新加坡数据分析公司 Omnilytics 于本周三宣布将以 2000 万美元的价格收购马来西亚数据标签平台 Supahands。

Supahands 由 Mark Koh 于 2014 年成立，主要业务是利用找到的数据提高机器学习或 AI 算法的能力，帮助客户打造或升级 AI 应用。而 Omnilytics 同样也于 2014 年成立，主要是通过其专有产品 Product Match solution 让时尚行业的零售商及品牌方比较多个平台的商品 SKU，分析竞争对手的价格策略。该公司宣称已经拥有来自 75000 个零售商和品牌的 1 亿多个商品 SKU。

Omnilytics 在声明中表示此次收购的目的在于增强其专有产品 Product Match solution 的水平，扩展合作并进行创新，为公司的长期发展保驾护航。

该公司 CEO 兼联合创始人 Kendrick Wong 表示：“Omnilytics 的愿景是让零售系统变得更智能且互联互通，让合作方保持行业领先。此次收购能弥补公司在关键技术领域的不足，以便进行数据堆栈。”

此外，Supahands 创始人 Mark Koh 将加入 Omnilytics 董事会，担任后者的首席战略官。