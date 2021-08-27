近日，医药行业全栈式数字化营销 AI 科技平台清赟科技已完成 B 轮、B+轮融资。其中 B 轮融资由阿里健康领投，A 轮领投方长岭资本持续跟投，投资方还包括 Pre-A 轮投资方醴泽资本以及生命资本；B+轮融资由 IDG 资本投资。清赟科技本次融资将主要用于拓展主营业务和部分日常运营资金的补充。

上海清赟医药科技有限公司成立于 2017 年，是一家专注医药行业的人工智能数字化营销平台企业。

作为国内最早开展虚拟代表的创新科技公司，清赟科技的多渠道数字营销综合解决方案，以医疗机构、医生全方位、多层次的行业深刻洞察，结合人工智能和机器深度学习的加持下，传递高价值、高关联性的医学知识。除了提供学术内容，清赟科技的虚拟代表能在合适的时间和极度颗粒化的场景下为医生提供服务。通过互动，使企业和医生之间持续良性沟通，而医生的反馈又成为技术和服务迭代的源泉，快速响应日益变化的医药环境和临床需求，构建多元场景应用下实时化、智能化、平台化的 “生态闭环” 营销解决方案。

清赟科技的全栈式数字 AI 营销服务是真正实现全营销渠道整合和联动的解决方案，除了以虚拟代表为核心的新型远程学术推广模型，还包括联合线下代表、医生社区、在线学习平台等进行定向多渠道营销，扩大品牌张力，强化客户体验，提升营销转化率，满足不同生命周期的药品营销场景，最终使医生和患者获益。

目前清赟科技已经覆盖近 40 万基层医生，并与近 40 家医药企业开展合作，其中包括默沙东、默克、辉瑞、阿斯利康、诺华、勃林格殷格翰等 30 余家外资药企，涉及的治疗领域包括心血管，呼吸，疫苗，泌尿，肿瘤等多个疾病领域，年业务增长率超过 150%。清赟核心团队由来自于国内 CSO 企业，国内商业流通企业和外资药企数字化营销部门的资深高管组成，是业内深刻了解药企需求、中国医药市场演变、政策趋势及行业风险的专业管理团队。2021 年以来，在资本市场的支持下，公司团队规模已超 300 人。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。