上汽集团日前宣布成立上海友道智途科技公司，这家商用车智能驾驶科创公司将打造 “技术+产品+运营” 的全新业务模式，致力成为全球商用车领域全场景智能驾驶解决方案和网络货运平台的创领者，其自动驾驶将在港口、厂区、干线物流场景率先落地。

依托上汽集团在自动驾驶、新能源、网络信息安全、功能安全等前沿技术上的积淀与产业链优势，友道智途已经在智能驾驶技术领域成功建立起全栈自主软件和数据驱动算法、高算力车规级计算平台、网络信息安全三大核心竞争优势。

全栈自主软件和数据驱动算法：

自主开发的自动驾驶架构支持软件、算法的快速迭代和部署；

已建立在自动驾驶感知预测、地图定位、决策规划等核心技术领域的全栈自研能力；

拥有超过 160 万公里的自动驾驶真实场景数据，通过创建海量仿真场景，可以大幅提高研发效率；

独有的环境自适应控制算法，让智能重卡在超过十级的台风下仍能保持 10cm 以内的控制精度水平。

高算力车规级计算平台：

自主开发的车规级计算平台，在可靠性、验证和算力维度，始终保持行业领先。

网络信息安全：

已完成 “网络和数据安全+功能安全+质量安全” 的全业务链安全体系建设，在重卡领域首次引入整车功能安全体系和设计理念，实现了安全 V 模型开发与整车开发全面协同。

公司成为目前在自动驾驶重卡方面唯一通过公安部信息安全等级保护三级测评的科技企业。

此外，友道智途还积极响应国家 “碳达峰、碳中和” 双碳战略，坚持绿色能源技术路线，与上汽红岩合作开发的纯电动、氢燃料电池智能驾驶重卡产品年内就将投放市场，全面支持绿色智慧交通体系建设。

友道智途将实施 “L3 与 L4 双线并行” 的发展战略。L3 级海量高质量数据，驱动 L4 级算法持续演进；同时，基于海量数据训练的 L4 级算法反哺 L3 级技术升级，在技术上以更高效的方式不断逼近 “真无人驾驶”。