根据 Sensor Tower 发布的最新报告，过去两年，末日生存手游在海外市场的热度随着几款中国手游产品上市而大幅提升。Sensor Tower 游戏分类数据显示，2021 上半年，末日生存题材手游在全球的 App Store 和 Google Play 收入超过 11 亿美元，相较 2019 年上半年增长 167%，取代超级英雄，成为收入最高的手游题材。详细分析如下：

受美漫和日漫影响，超级英雄题材改编手游一直备受欧美和日本厂商青睐。2019 上半年，在全球七大主流手游题材中，超级英雄手游收入为 6.9 亿美元，大幅超越其他题材。不过，版权方的高要求无疑是把双刃剑，一方面保证了手游对 IP 的还原，另一方面也限制了游戏设计。过去两年，这一题材的收入仅获得 12% 的增长，落后于除了宝藏猎人之外的其他主流手游题材。

多年来受影视剧影响，以丧尸为代表元素的末日生存题材既拥有庞大的粉丝群体，也不受版权方约束，成为近年来厂商热捧的宝藏题材。在多部手游大作的带动下，末日题材手游的收入从 2019 上半年 4.3 亿美元，增长至今年上半年 11.4 亿美元，两年内增幅达到 167%，在七大题材的收入占比则从 29.7% 提升至 45.6%。

美国是末日生存题材手游最大的市场，2021 上半年收入达到 4.2 亿美元，占全球总收入的 36.6%，相较 2019 上半年 1.1 亿美元增长了 286%。日本市场以 1.4 亿美元收入排名第 2，占全球收入的 12.3%，两年增幅达到 378%。此外，在以德英法为代表的西方市场，该题材收入均获得超过 200% 的增长。

全球热门末日生存手游

虽然最经典的末日影视作品来自美国，最受欢迎的末日手游却出自中国。2021 上半年全球收入最高的 5 款末日题材手游均由中国团队研发，且在游戏玩法上各具特色。

FunPlus 末日题材 SLG 手游《State of Survival》上半年在全球 App Store 和 Google Play 预估收入达到 4 亿美元，是同类题材中收入最高的作品。三七互娱消除+SLG 手游《末日喧嚣》（Puzzles & Survival）以开创性的玩法融合，成为同类题材中收入增长最快的作品，以 1.43 亿美元位列第 2 名。

主打合作生存的网易《明日之后》以 1.4 亿美元位列榜单第 3 名，首款出海末日题材手游龙创悦动《守望黎明》（Last Shelter）和强化塔防玩法的壳木游戏《Age of Z Origins》分列第 4 和第 5 名。

由于在买量素材方面更容易形成代入感和紧迫感，过去 2 年末日生存题材手游的全球总下载量达到 15.8 亿次（2019 上半年至 2021 上半年），同样高于超级英雄（12.9 亿次）和其他题材。随着更多厂商参与开发这一题材，我们或有望看到新的创意玩法涌现。