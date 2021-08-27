根据 Sensor Tower 发布的商店情报数据，自 2016 年 8 月上市以来，全球 App Store 和 Google Play 玩家在 Playrix《梦幻花园》（Gardenscapes）付费已超过 30 亿美元。

作为最早一批将消除玩法和叙事元素相结合的手游，《梦幻花园》成功引领了消除手游的迭代升级，并成为全球手游畅销榜头部常客。2021 上半年，该游戏内购收入达到 4.05 亿美元，在全球消除+装饰手游畅销榜排名第 2，仅次于《梦幻家园》（Homescapes）（4.69 亿美元），超越 Playrix 旗下另一款作品《梦幻水族箱》（Fishdom）。

自 2016 年上市以来，《梦幻花园》收入保持稳步增长。2020 年该游戏收入达到 9.59 亿美元，比 2019 年增长了 78%。总的来说，该游戏位列 2020 全球手游畅销榜第 9 名，超越 Sony《命运-冠位指定》（第 10 名）。

美国是《梦幻花园》收入最高的市场，贡献了 11 亿美元，占该游戏全球总收入的 37%。日本和德国市场分列第 2 和第 3，中国 iOS 市场排名第 4。

平台方面，来自 App Store 的收入占 50.2%，Google Play 占 49.8%。

Playrix 早期的作品是一款寻物解谜手游，向三消手游转型为该发行商带来了丰厚的利润。得益于在热门赛道的基础上创造出独特的消除+装饰玩法，《梦幻花园》成为全球收入最高的手游之一，并在今年达成 30 亿美元收入里程碑。实现这一成就的还有我们近期报道过的万代南梦宫《七龙珠爆裂激战》。