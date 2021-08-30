近日，大乐装完成超亿元 Pre-A 轮融资，由 BAI 资本领投，腾讯、招商局创投、钟鼎资本以及东方富海管理的中小企业发展基金跟投。本轮融资将主要用于大乐装装配式软件系统及供应链的建设。这是大乐装成立不到一年以来完成的第三轮融资，此前大乐装于 2020 年 8 月和 9 月分别获得东方富海和险峰长青的天使轮投资。

大乐装是一家以设计驱动的装配式建筑一站式供应链云平台，在装配式建筑领域首创 “云设计+云工厂” 模式，让盖房子简单有趣，像 “拼乐高” 一样做装配式建筑。

相比传统现浇工艺，装配式混凝土（precast concrete）具有更环保、安全、节省人工、缩短工期的优势。装配式建筑并非新物种，但在人工成本低廉的阶段，装配式建筑不具备成本优势，一直未能达到市场自驱临界点。

大乐装瞄准装配式混凝土生产制造成本这一核心痛点，提出了以设计云端数字化驱动供给侧数字化/标准化/工业化生产的行业改造思路。其自主研发的大乐装 1.0 云端设计软件，通过数字算法将传统手工拆解设计图纸生成部品部件的方式改造为在人工智能辅助下的自动拆解。

设计软件上云，对比传统的离线设计工具优势明显。首先，这极大地降低了设计师门槛，解决了新兴行业设计师人才匮乏的问题；其次，云端生成的部品部件更加标准化，通过 AI 辅助和大数据，大乐装首次实现了一部分的部品部件跨越不同地产项目的标准化。

当前大部分装配式建筑工厂完全依靠手工作业方式生产，在现有装配式报价体系中，物化成本比例占比仅为 30% 左右，完全没有标准化，生产效率极低，导致成本居高不下。

针对这一行业现状，大乐装通过前端设计软件实现需求标准化，从而带动后端生产的标准化和工业化，最终解决产业链协同效率问题。

为了给云设计软件积累数据，不断优化其智能算法，大乐装自建生产工厂，区别寻传统玩家的建厂模式，大乐装的思路是用分布式构建小型工厂，通过全过程数字化对构件进行分品类分发，通过标准化，专业细分来降本增效。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。