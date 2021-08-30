踏歌智行宣布完成由盈科投资领投的亿元级 B3 轮战略融资，凡卓资本担任本次融资的独家财务顾问。该公司 B 轮融资此前已获前海母基金、宝通投资、CMC 创投、清研资本、蓝焱资本等注资。至此，10 个月内踏歌智行 B 轮融资已累计完成近 4 亿元。

北京踏歌智行科技有限公司成立于 2016 年，专注于矿用车无人驾驶技术研究、产品开发和无人矿山整体工程化解决方案设计及实施。踏歌智行推出了车-地-云协同的智慧矿山无人运输系统，实现了由云端智能调度管理、4G/5G 车联网通信、智能路侧单元和车载智能终端组成的全栈式无人运输解决方案。该方案通用性强，可适配大型矿用自卸车和宽体自卸车两大矿用卡车品类，兼容多品牌多车型，同时支持无人驾驶新车型生产适配和在用车无人化升级改造。

目前，踏歌智行通过业务合作、技术协同、资本合作等多种方式，已经与包括众多大型矿企集团、主机厂、智能矿山上下游企业达成战略协同，共同开拓国内外市场。

踏歌智行创始人兼首席科学家余贵珍教授在谈及此次融资和公司未来发展时表示：“进入 2021 年，踏歌智行进入发展的快车道，公司在底层技术研究、产品方案开发、项目落地实施、产业生态布局和新客户的开拓等各个领域均取得了新的突破。踏歌智行所服务的多个项目已经实现生产运营闭环，实现全矿无人驾驶效率追平人工驾驶，充分验证踏歌智行无人驾驶方案的高成熟度，以及无人运输的经济价值。盈科投资长期关注高科技领域投资，拥有强大的产业链资源整合能力，盈科投资的注资，将会给踏歌智行带来更多强大的商业与生态协同契机。矿业是国家’ 一带一路’ 战略的重要组成部分，随着公司产品、方案的成熟，我们的业务也将走向世界，包括服务国际矿业企业。我们非常愿意和所有从事矿山无人驾驶的兄弟公司、以及上下游伙伴一起，保行业健康发展，促产业做强做大。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。