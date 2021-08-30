羚数智能近期完成了近千万美元 Pre-A 轮融资，领投方为红杉中国种子基金，天使轮股东线性资本继续跟投。本轮融资主要用于团队扩张，产品原型开发与客户验证。这是创立三个月内，该公司完成的第 2 轮融资，羚数智能在今年 6 月成立之初即获得线性资本和银杏谷资本的天使轮投资。

羚数智能成立于 2021 年，是一家为制造业企业提供运营管理数字化产品与服务的初创公司。羚数瞄准制造业企业在生产管理精细化、高质量化方面的需求，帮助客户建立稳定、可持续优化的生产管理能力。羚数目标客户是一批专注于细分市场、主业聚焦、创新能力强、成长性好的专精特新中小企业。利用数字化、网络化、智能化手段，羚数协助客户建立制造管理系统，助力中小制造业企业做实做强做优，提升他们在产业链、供应链的稳定性和竞争力。

羚数智能团队创始人郭文蔚为原某世界 500 强知名工业企业事业部总经理，其他创始团队与核心成员均来自国内外制造业集团，对制造业的工厂管理方式有着丰富经验和行业洞见。

羚数智能的产品基于云原生 SaaS 技术与微服务架构，以制造业企业的基础管理和专项管理环节为切入点，从基础定义、管理建模到流程闭环，为用户提供以任务管理为驱动的生产管理平台服务与智能决策。帮助一批专精特新中小制造企业快速有效地实现数字化管理赋能，逐步实现企业从稳定到卓越的发展路径。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。