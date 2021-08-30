脑科学领域科技公司——北京优脑银河科技有限公司（下称 “优脑银河”）近日宣布完成 5 亿元 A 轮融资，由本草资本领投，光速中国、荷塘创投和峰瑞资本跟投。本轮融资将用于加速其脑疾病诊疗产品的研发，“优点” 创新疗法的临床试验和商业落地，同时招募和建立规模化的全球领先的脑产业团队。

此前，优脑银河于 2019 年 9 月完成由峰瑞资本领投的 4200 万元天使轮融资，今年 1 月完成由光速中国领投的上亿元 Pre-A 轮融资，随后完成多次加轮。此次 A 轮融资之后，优脑银河总融资额已达 6.5 亿元。

优脑银河成立于 2019 年 7 月，由哈佛医学院刘河生教授，麻省理工学院冯国平院士、Robert Desimone 院士和魏可成先生联合创办，致力于帮助人类认识脑，保护脑和发展脑。

目前，优脑银河已实现了脑科学基础研究的重大突破。通过个体精准脑功能区剖分技术（personalized Brain Functional Sectors, pBFS），能够精确量化全脑 200 多个功能区，被誉为神经影像学的转折点。2020 年，优脑银河基于该技术发布了全球唯一的 “个体精准脑平台”，第一次可在个体临床水平上帮助医生从神经功能环路尺度观测人脑功能和连接。这种全新、无创、客观的检测技术，让脑疾病的有效治疗成为可能。

与此同时，优脑银河针对抑郁症、阿尔茨海默症、帕金森、自闭症、卒中后失语等多种重大脑疾病，正在与国内多家顶级医院联合开展临床诊疗实验，与传统的治疗方法相比，取得了突破性的治疗效果。

优脑银河联合创始人兼首席科学家刘河生教授表示：“我们基于在个体脑功能研究方面的突破，对多种重大脑疾病的机制理解和临床有效诊疗方法上取得了积极进展。在科技强国的国策下，政府部门的关心和支持，以及资本市场的认可，使我们有信心率先攻克脑疾病这一全球性挑战，成为此领域的开拓者。”

近年全球主要经济体纷纷加大对脑科学产业的投入，中国也将脑科学列为十四五科技战略重点之一。据统计，全球脑疾病患者约占全部疾病的 11%，社会负担接近人类疾病总负担的 30%。中国脑疾病患者人数近 1.3 亿，其中阿尔茨海默症 983 万，12 岁以下自闭症儿童超过 200 万（每年新增 20 万），抑郁症患者超过 5000 万。

大多数重大脑疾病都源于脑功能网络的病变，但普遍缺乏有效治疗手段，关键原因在于对人类脑功能网络和疾病相关神经环路的检测非常困难，严重阻碍了对脑疾病机制的理解。过去几十年来，脑功能成像作为研究手段被广泛应用，但是未能有效解决在个体病人大脑中精确定位脑功能区这一核心问题，导致研究很难转化为临床可应用的技术。

优脑银河的科研及开发团队均拥有高度交叉的学科背景，他们来自于生物医学工程、神经科学、计算机科学、临床医学、电子工程、心理学、儿童教育等专业。据悉，优脑银河计划在未来几年内招募 300 至 400 名科研人员、工程师、医生及医疗人员等，以帮助其实现攻克脑疾病的使命。

对于未来发展，优脑银河联合创始人兼 CEO 魏可成表示，“我们的目标是引领一个万亿级别的新兴产业，并成为未来行业领袖的成长平台，带动从团队管理到脑科学、临床诊疗、软件技术、数据科学、脑机硬件、高端制造等各领域一大批人才，随着优脑银河的发展而成长起来。希望更多有志开创脑产业时代的专业人才加入我们，一起推动这一划时代的事业。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。