据外媒报道，印度最大的线上药房 PharmEasy 将在今年 10 月提交红鲱鱼招股书，并在未来 12 到 18 个月内上市。

此前，PharmEasy 曾于今年 7 月与软银商讨开启新一轮融资，助其估值达到 56 亿美元，且后者计划投入 1.5 亿至 2 亿美元，但谈判以失败告终。目前，该公司还在与新投资者商议以筹集 2 亿到 3 亿美元，从而使估值达到 56 亿美元，但新投资者的具体身份尚不可知。

PharmEasy 由 Dharmil Sheth、Dhaval Shah 和 Mikhil Innani 于 2015 年成立，病人可通过线上药房与医护工作者和诊疗中心取得联系，满足其医疗需求。与此同时，该公司还开设了电话咨询、药物配送、诊断单领取等服务。目前，PharmEasy 拥有 6000 个线上咨询诊所和 9 万个零售商，已服务超过 1200 百万个用户。

该公司曾在今年 4 月进行 E 轮融资，获得由 Prosus Ventures 和 TPG Growth 领投的约 3.5 亿美元融资，助其估值达到 15 亿美元，成为印度第一家线上药房独角兽公司。此轮融资于今年 6 月结束，共获得 6.5 亿美元融资。此外，PharmEasy 还于今年 7 月完成了 F 轮融资，共筹集 5 亿美元，最终估值达到 40 亿美元左右。

由于信实工业子公司信实零售在去年成功收购线上药房初创公司 Netmeds 60% 的股份，PharmEasy 去年收购了竞争对手 Medlife，Tata 集团今年 6 月收购了同在线上药房领域的 1mg，PharmEasy 已经成为印度该领域唯一一个大型独立企业。

有关媒体分析表示，由于印度疫情和封锁政策的实行，线上药房相关产品和设备的销量大幅增长。该行业的市场估值预计将在 2023 年前增长到 27 亿美元，相比 2019 年的 3.6 亿美元，实现 700% 的增长。