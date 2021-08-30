液滴微流控及分子诊断创新平台——达普生物科技有限公司（以下简称 “达普生物”）宣布连续完成 Pre-A 和 A 轮融资，投资方为信正资本、玖菲特资本与德同资本，涵宇资本连续担任财务顾问。本轮融资资金将用于加速公司在液滴式数字 PCR 及单细胞赛道的布局，包括丰富液滴微流控平台技术在生命科学和医学领域的应用，分子诊断试剂的临床试验及注册报证，扩大市场推广和销售团队建设。

达普生物科技有限公司孵化于香港科技大学，于 2018 年由多位海归博士共同创立，在深圳、嘉兴、香港三地设有研发中心，拥有微流控芯片、仪器及试剂 GMP 厂房。该公司专注于将液滴微流控技术应用于精准医学领域，致力于成为集微流控芯片、仪器、试剂的研发和生产于一体的完整解决方案提供商。其自主研发、生产两大技术平台：数字 PCR 系统和单细胞组学系统。应用于癌症早期筛查、靶向治疗、无创产前诊断、病毒定量检测、高通量药物和抗体筛选等领域。

数字 PCR 作为 “第三代 PCR 技术”，相较于普通 PCR 具有高灵敏、高特异、绝对定量等特点，广泛应用于肿瘤液体活检、生殖遗传、病原微生物检测等领域。经过多年发展，作为一种常用且有效的生命科学研究工具被广泛接受并开始进军临床市场，国际巨头纷纷布局。

达普生物已于 2020 年和 2021 年分别向市场推出了星云数字 PCR 系统和星云全自动数字 PCR 系统，服务于各大国家重点实验室、医院、疾控中心和 IVD 企业。其数字 PCR 法新冠病毒检测产品已获欧盟 CE 认证，同时也已启动 NMPA 仪器与肿瘤试剂盒的注册认证。

单细胞测序是对单细胞基因组或转录组等进行测序，获得基因组、转录组或其他多组学信息，以揭示细胞群体差异和细胞进化关系。可用于检测单个细胞间异质性、区分少量细胞并描绘细胞图谱，对生物学研究有着重大意义。在肿瘤、微生物学、神经病学、生殖、免疫、消化和泌尿等领域有着极大的应用前景。

达普生物单细胞产品线已完成全部研发，单细胞测序系统和液滴分选系统目前已向用户开放测试，计划于今年 10 月份向市场正式推出高通量单细胞测序整体解决方案。目前，无论是国外还是国内，各个单细胞厂家都专注于单细胞测序上的布局。而达普生物在液滴包裹单细胞的基础转录组测序功能上，结合液滴分选与多步加样融合技术，为液滴式单细胞文库制备流程提供更多功能，同时也拓展了单细胞技术在抗体筛查，微生物进化方面的应用。该解决方案涉及多项液滴微流控关键技术，极大地拓展了微流控在单细胞相关技术的应用范围，实现了应用层面上的超越。

达普生物用了三年的时间，重注投入技术平台的开发，目前已经形成了单细胞与单分子检测联合的精准医学解决方案，也是国内唯一一家向市场推出双技术平台的企业。作为一家技术型驱动的公司，未来还将在仪器通量和自动化上进一步革新，以期更贴近临床使用的场景。同时在应用层面上加大投入，为药物研发、临床检测等提供更高价值的解决方案。

达普生物创始人表示：“接下来，达普生物计划用 2-3 年时间围绕数字 PCR 与单细胞技术平台，以为解决临床需求与生命科学的重大问题为导向，通过持续技术创新，不断推陈出新，同时建立高效的市场与商业转化能力，为科研工作者、临床医生和患者提供卓越的产品，为人类健康创造更大的价值。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。