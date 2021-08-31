日前，2021 年度全球企业 “员工关照义务奖” 的入围名单正式公布，入选企业机构的代表来自 29 个国家和地区，横跨 24 大行业，包含全球领先的科技集团、金融机构、非政府组织、以及制造企业等。该奖项旨在表彰过去一年企业在保护全球员工的健康、安全、保障和福祉方面，展现卓越成就的最佳实践。

借由本次颁奖的契机，今年也将同时举办第四届 “全球员工关照义务峰会”。峰会将以 “赋能未来员工韧性：新冠疫情下，重新定义员工关照义务 “为主题，探讨围绕差旅及外派员工相关风险，将邀请来自业界的权威专家，探讨风险防控经验、展开讨论、分享实际案例，并进行宝贵的经验交流。在 2021 年 9 月 21-23 日举行的峰会及颁奖典礼上，主办方将在本次在线活动上宣布 “员工关照义务奖” 七大奖项的最终获胜奖名单。

本次 “员工关照义务奖” 评委团主席、国际商会（ICC）秘书长John W.H. Denton AO 表示：“针对企业为保护员工健康、安全和福祉做出的努力，我谨代表评审团祝贺每位入围最后角逐的企业和个人。面对新冠疫情的大流行，这些组织将员工的生命和福祉放在首位，体现出无与伦比的承诺和卓越管理水平。随着全球从疫情中稳步回归到常态化管理，我真诚地希望这些入围者杰出的经验和案例，将激励更多企业组织在保护员工时，采取更具包容性和覆盖更全面的政策与措施。”

国际 SOS 基金会执行董事 Kai Boschmann 表示：“新冠疫情大流行已经凸显了员工关照义务的重要性以及员工健康和福祉对企业的关键影响。这些参选企业是过去一年中践行员工关照义务中的典范，这些努力将对全球员工的健康、安全和福祉产生长期的积极影响。我们期待在 2021 年 9 月的全球员工关照义务峰会期间宣布最终的获胜者。”

本次峰会和颁奖典礼承蒙以下企业组织的支持赞助：安达保险集团（金牌赞助商）、嘉信力旅运公司（CWT）、达信保险经纪（Marsh）、达信集团（Marsh & McLennan Agency）和职选（Workplace Options）等。报名参加本次全球在线峰会，请访问：http://dutyofcareawards.org/summit

关于国际 SOS 基金会 ——企业员工关照义务理念推广大使

国际 SOS 基金会成立于 2011 年，是一家完全独立运营的非营利性机构，积极致力于通过研究、深入了解和减少潜在风险的方式，改善海外和偏远地区工作人员的健康与安全。国际 SOS 基金会重点关注那些能够代表行业领先洞见的话题，包括：风险管理、可持续性、预防和职业健康等。欲了解更多信息，请访问国际 SOS 基金会网站：http://www.internationalsosfoundation.org