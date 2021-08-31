根据 Canalys 发布的最新数据，2021 年第二季度美国 PC 市场同比增长 17%，台式机、笔记本电脑、平板电脑和工作站的总出货量达到 3680 万台。笔记本电脑表现最出色，出货量同比增长 27%，而台式机出现复苏迹象，增长 23%。由于教育工作者转为选择其他品类的设备，以及新冠疫情导致的消费者需求暴涨的趋势逐渐消退，平板电脑几乎停滞不前，出货量下降 1%。

Canalys 研究分析师 Brian Lynch 表示：“很显然，与新冠疫情有关的使用场景会一直延续到未来。这表明将来设备更新换代的需求潜力巨大，对 PC 厂商及其渠道和生态系统合作伙伴来说是再好不过的消息。商用和教育两大细分市场呈井喷式增长，激发了更新换代方面的巨大潜力。美国经济已走出新冠疫情阴霾迎来反弹，小型企业在复苏，这将促使商用市场迎来一股采购热潮。”

惠普连续第二个季度领跑美国 PC 市场，出货量超过 800 万台。惠普还继续称霸 Chromebook 市场，在美国雄踞 42% 的市场份额。尽管苹果在美国 PC 市场的份额下降了 3%，仍位居第二。苹果是唯一一家出现负增长的主要 PC 厂商。这也许归因于 iPad 需求减弱。苹果在笔记本电脑市场取得了较大的成功，出货量同比猛增 24%，部分原因是得益于 M1 芯片的成功。戴尔的表现相对逊色，同比增长 11%。联想和三星继续跑赢其他厂商，PC 出货量分别增长 25% 和 51%。联想投入到蓬勃发展的美国 Chromebook 市场中，取得了不俗的表现。除了在 Chromebook 市场迅速崛起外，三星还巩固了其在美国平板电脑市场的主力地位，第二季度在市场整体小幅萎缩的形势下增长 19%。

平板电脑市场在 2021 年呈现出了降温的迹象，和新冠疫情早期的消费高峰期 2020 年第二季度相比，今年第二季度平板电脑出货量下降了 1%。由于广大消费者被限制在家里，许多家庭需要额外的设备用于娱乐和交流，平板电脑市场在 2020 年急剧增长。这种增长势头已略有减弱，而且未来会缺少像笔记本电脑那样，由新冠疫情初期进行的采购所带来的更新换代潜力。由于苹果比它的主要竞争对手更出色地应对了零部件短缺问题，iPad 在 2020 年第二季度表现不俗。此后，其他厂商已逐渐迎头赶上，导致苹果的市场份额萎缩，而亚马逊和三星的市场份额有所增长。

新冠疫情因德尔塔变异毒株而在美国突然卷土重来，这坚定了许多公司贯彻混合工作模式这一长期战略的决心。许多员工更愿意居家办公，这将加大美国员工依赖其设备的程度，从而激发商用市场更新换代的机会。

尽管全美各地的新冠确诊率持续上升，预计美国的众多学校仍将在 2021/2022 学年继续进行面对面授课。但面对面授课不会对美国 PC 市场的设备更新商机造成阻碍。教育领域的趋势表明 PC 已是课堂的一个重要组成部分。混合学习、混合模式和线上课程将成为美国教育的主流。教育领域现正在向美国 PC 市场的 “替换机市场”（replacement market）过渡，预计 2020 年和 2021 年出现的大规模采购会在 2023 年开启更新换代周期。Lynch 说：“美国 PC 行业有望迎来光明的未来。无论是工作、学习还是居家休闲，用户使用 PC 的时间都会比以往更多。将设备融入日常生活预示着这个市场前景一片大好。”