根据 Canalys 发布的最新数据，2021 年第二季度，西欧市场的 PC 出货量（台式机、笔记本电脑和工作站）达到 1500 万台，同比增长 3%。由于封锁隔离造成生活方式出现永久性变化，2021 年新冠疫情后的需求一直很稳定。关键部件短缺仍然是个问题，这限制了厂商们的订单和增长。联想领跑市场，出货量达到 410 万台，雄踞 27% 的份额。惠普位居第二，出货量为 370 万台，占有 24% 的份额。戴尔、宏碁和苹果位列前五，市场份额分别为 14%、10% 和 9%。

继连续四个季度实现强劲增长之后，西欧市场在 2021 年第二季的增长放缓至 3%。与此同时，2020 年第二季度表现出色，首次显现出新冠疫情所带来的需求激增，因此今年第二季度增长 3% 仍让人印象很深刻。Canals 研究分析师 Trang Pham 表示：“需求仍然强劲。西欧已进入新冠疫情后的 ‘新常态’，这是一个快速数字化的世界，高企的出货量数据就是佐证。如果供应问题得到解决，我们原本会在 PC 市场看到更高的增长率。”

全球市场领头羊联想现已连续三个季度稳坐头把交椅，确立了其在西欧市场的领导地位。“在供不应求的时期，PC 厂商可以通过更快交付订单来获得市场份额。联想全球领先的市场地位使它在供应商面前拥有更强大的议价能力，因而能够比竞争对手更快地完成订单，在西欧市场尤其如此。相比之下，昔日的领头羊惠普无力在美国市场和欧洲市场之间保持所需的平衡，这导致该厂商失去了西欧市场的头把交椅。”

西欧市场的平板电脑出货量增长了 18%，出货量为 790 万台。Pham 说：“平板电脑不再只是一种娱乐设备，而是俨然成了较廉价的 PC 替代品，用于远程工作和学习，在需求简单的学生当中尤其备受欢迎。” 西欧市场的平板电脑领域长期以来一直由苹果主导，2021 年第二季度该厂商的出货量激增 73%。苹果最近发布的搭载 M1 的 iPad Pro 在西欧市场受到热烈欢迎。联想位居第二，出货量年度增长率高达 87%。联想迅速抓住了平板电脑需求旺盛的形势，适时推出了包括较便宜机型在内的众多产品，填补了苹果因更昂贵的 iPad 留下的空白。然而，排名前五的其他厂商：三星、华为和亚马逊都遭遇出货量下降的颓势。

西欧国家大范围推广疫苗后，多数已取消了新冠疫情限制，为商业、教育和社会活动的恢复奠定了基础。Canalys 此前注意到西欧 PC 市场的第二季度通常表现较疲软，2021 年第二季度也不例外。Canalys 研究经理 Ben Stanton 说：“现在许多员工被要求返回办公室，学生自 3 月初开始到校上课，社交聚会再次流行起来。总体而言，西欧的经济复苏形势大好。市场对 PC 产品的需求仍在增长，但如果没有像 2020 年新冠疫情加速数字化进度那么强有力的推动因素，市场需求不太可能再次飙升。”