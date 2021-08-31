印度拥有全球最大的私人黄金储备，且印度家庭向来有储存黄金等贵重金属的习惯，因此该国是世界上最大的黄金进口国之一。据外媒报道，印度黄金信贷平台 Indiagold 于近日宣布已在 A 轮融资中成功筹集 1200 万美元。此轮融资由 Prosus 旗下的 PayU 和 Alpha Wave Incubation 领投，Better Tomorrow Ventures 和 3one4 Capital 等参投。

Indiagold 由 Nitin Misra 和 Deepak Abbot 于 2020 年成立，主要提供黄金信贷、黄金储蓄和存放服务。相比起银行，该公司收取的保险柜租金更低。此外，客户将黄金存放在保险柜之后，还可以将其抵押，进行贷款。

该公司此次筹资的目的是扩展其在印度的业务范围，丰富产品种类。PayU 也表示将和 Indiagold 进行合作，共同开发新产品。

Indiagold 创始人 Misra 和 Abbot 在声明中表示，印度的黄金信贷市场估值高达 6500 亿美元，且以线下交易为主，而 Indiagold 的信贷平台正好填补了线上交易这一空白。

世界黄金协会预计，截止至 2022 财年，印度黄金信贷市场的估值将从 2020 财年的 471 亿美元增长到 631 亿美元，年增长率为 15.7%。