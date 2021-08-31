根据 Strategy Analytics 发布的最新研究报告，2021 年第二季度，全球智能手表出货量达到 1800 万，比去年同期增长了 47%。Apple Watch 以 52% 的市场份额保持第一，三星位居第二，佳明位居第三。

Strategy Analytics 高级分析师 Steven Waltzer 表示：“全球智能手表的出货量从 2020 年 Q2 的 1230 万，增长 47%，达到 2021 年 Q2 的 1810 万。全球智能手表出货量正以 2018 年以来的最快速度增长。智能手表的增长已经回到了疫情前的水平。支持个人健康的健身设备的线上销售仍然很受欢迎，是智能手表浪潮的主要推动力。”

Strategy Analytics 执行总监 Neil Mawston 补充道：“我们估计，2021 年 Q2，Apple Watch 的全球出货量为 950 万，比去年同期的 650 万增长了 46%。苹果的全球智能手表市场份额稳定在 52% 左右。苹果仍占有一半的市场份额，并将竞争对手拒之门外。Apple Watch Series 6 目前是世界上最受欢迎的智能手表，它融合了时尚的设计、小屏幕上的良好易用性，以及不断增长的健康和健身应用程序。”

Strategy Analytics 高级分析师 Steven Waltzer 补充道：“我们预计，2021 年 Q2，三星智能手表的全球出货量为 200 万台，比去年同期的 130 万台高出 54%，高于均值。三星智能手表全球市场占有率维持在 11% 左右。三星在其核心的北美、欧洲和韩国智能手表市场继续表现良好。佳明智能手表的全球出货量为 150 万台，较 2020 年 Q2 的 120 万台小幅增长 25%。佳明的全球智能手表市场份额在过去一年中从 10% 下降到了 8%。佳明拥有强大的智能手表产品组合，如 Foreruner 55 和 Venu，但它在亚洲和其他地方面临着来自小米和三星等竞争对手更激烈的竞争。”

Strategy Analytics 执行总监 Neil Mawston 补充道：“智能手表市场非常火爆。智能手表在今年剩下的时间和 Q4 圣诞季的前景非常乐观。三星新推出的 Galaxy Watch 4 配备了引人注目的应用程序，比以往任何时候都能更好地跟踪你的整体健康状况。小米和 OPPO 等中国品牌纷纷推出为移动运营商优化的低成本 4G 智能手表。与此同时，人们也在翘首以盼 Apple Watch Series 7，预计将于 9 月或 10 月推出，据传该系列将拥有更大的屏幕，将进一步提升应用体验。”