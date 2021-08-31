8 月 31 日，新型智能电动车公司悠跑科技（U Power）宣布完成 Pre-A 轮融资，由经纬中国领投，CCV 创世伙伴、真格基金跟投。该公司成立四个月便完成两轮融资。

今年 4 月，悠跑科技在上海创立，之后数周便完成天使轮融资，其天使投资人包括地平线创始人、人工智能专家余凯博士，复星汽车科技集团总裁王立普和自动驾驶专家谷俊丽博士等。

经纬中国合伙人王华东表示：“悠跑科技在研发的超级底盘可以将新车开发周期缩短至 12 个月内、资金门槛降低至 1 亿美金内，极大地赋能新兴的造车公司专注于附加价值更高的品牌打造、用户服务和数据闭环等环节，是对新能源汽车的一次硬件标准化革新。悠跑科技的核心团队具有传统主机厂、Tier 1、智能驾驶等背景，我们相信多元化的团队背景可以让公司做出有价值的产品，最终在电动车市场中占据一定位置。”

创世伙伴 CCV 创始合伙人周炜表示：“作为投资人能遇到让人热血沸腾的项目，是一件非常难得和幸福的事情，悠跑即是如此。见面半小时内我就被李鹏和团队的丰富经验、战略思维和初心打动，当下就做出了投资决定。第二次一起吃饭，作为连续创业者，我和李鹏完全有惺惺相惜的互相认可和尊敬。悠跑作为观念前瞻的智能汽车科技平台，极具想象空间的商业模式为其后续进入中国智能出行市场参与竞争提供了通用灵活平台，这是革命性的变革。我们持续看好悠跑并对携手参与创造更丰富、自由、安全的智能出行业态充满期待。”

截止到 8 月，悠跑科技自主开发的国内首个量产全线控底盘、与捷威动力共同开发的全球首款 CTC 电池系统（Cell to Chassis）等已经实现了技术落地。同时，与京西重工、地平线等已经签署战略合作，将在智能汽车相关领域、边缘人工智能芯片领域展开深入合作。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。