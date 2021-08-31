日前，跨境电商行业首批轻奢商品鉴定在洋码头奢品鉴定中心完成，此批轻奢商品包含了 Coach、Pinko、Mk、tory burch 等轻奢品牌，这是自洋码头官方宣布扩容奢品鉴定范围后的首批轻奢商品鉴定，同时 “规模化轻奢鉴定” 在业内也尚属首次。

据悉，为进一步保障平台用户奢品消费权益，洋码头于 8 月宣布扩容奢品官方鉴定范围，新增 40 个品牌，且主要为轻奢品牌。

新增轻奢鉴定服务是洋码头对奢品鉴定服务的一次重要升级。

打造行业首家轻奢鉴定机构

从去年开始，短短一年时间，洋码头先后 3 次从不同角度升级奢品鉴定服务，不断提升用户奢品消费体验。

2020 年 8 月，洋码头推出 “奢品护航计划”，在鉴定范围内，平台所有买手均支持 “奢品护航” 服务，用户在下单后，可选择 “奢品护航” 服务；

2021 年 3 月，洋码头上线 “奢品官方直营”，通过在全球 83 个国家甄选、签约优质买手，并深度捆绑；

2021 年 8 月，洋码头对鉴定中心进行升级，打造 1000㎡鉴定中心；

同期 8 月，洋码头扩容奢品官方鉴定范围，新增近 40 个轻奢品牌。

从最近一年洋码头的动作来看，洋码头在不断加码奢品鉴定服务。从早期支持奢品鉴定到中期签约优质买手，从货源环节保障产品正品，再到现在新增轻奢鉴定服务，打造行业首家轻奢鉴定机构。

那么，洋码头为什么全面升级奢品鉴定服务呢？其原因无外乎两点。

消费者对奢品消费缺乏信任。中国奢侈品行业由于暂时未建立完善的行业准则，消费者对于仿品的担忧充斥在奢品网购交易当中，导致消费者对奢品鉴定的需求持续增加，有数据显示，2020 年的总鉴定数量约为 2019 年的 1.5 倍。

此前报道中显示，洋码头奢品护航计划上线以来，洋码头奢品订单量中选择 “奢品护航” 服务的订单占比超过 80%，平台单价在 2,000 元以上的奢侈品单品销量同比增长 50%，复购率同比增长 70%。

三四线城市消费升级，轻奢消费市场规模呈飞速增长趋势。《2021 年奢侈品行业图鉴报告》显示，中国奢侈品市场主要以二线及以上城市为主，并逐步向三线及以下城市拓展。三四线城市用户热衷于购买 coach、ralph lauren polo、mk 等轻奢品牌。

强化底层基建，推动奢品鉴定行业标准建设

首批轻奢鉴定完成标志着洋码头在过去的一年里强化底层基建取得了初步的成效，洋码头不仅能够服务顶奢消费者，更具备了服务广大轻奢消费者的能力。

洋码头相关负责人表示，“回到跨境电商的本质，打通整个流通环节，做好底层基建才是洋码头的核心竞争力。”

为了更好的给用户做鉴定服务，洋码头已收购了一家奢品鉴定公司，平台鉴定中心鉴定师数量翻了 3 倍。与此同时，洋码头奢品鉴定中心已经成为中国为数不多具备司法鉴定资质的机构，是中检官方认证的 “奢侈品高级鉴定师鉴定示范基地”，可以为平台用户提供更加权威、专业的鉴定服务。

实际上，洋码头已与中检集团达成战略合作，双方将在奢侈品鉴定、鉴定师培训、标准化研究等方面展开合作，致力于提升奢侈品鉴定行业更加规范化和标准化，进一步消除消费者海淘奢品的后顾之忧。

据悉，中检集团作为中国检验检测认证行业的国家队, 是国务院批准设立的跨国检验认证机构，在奢侈品业务领域已深耕多年, 业务覆盖培训、鉴定和溯源等多项服务, 涉及腕表、箱包、品牌饰品、品牌服装等多类商品, 在行业内具有较高的知名度和信誉度。

随着用户、商品数量的增长，洋码头将持续对鉴定数据进行收集整理、对国内外奢侈品市场趋势进行研究，将洋码头平台鉴别标准打造成为行业检测标准，为行业输送更多专业的鉴定人才，推动国内奢品鉴定行业不断走向完善。