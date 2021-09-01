近日，西恩科技完成数亿元融资，本轮融资引入经纬中国、上汽恒旭、三峡绿色产业基金、中金传化产业基金、招商证券、江北嘴基金等多家新股东。在本轮融资后，西恩科技将加大新能源锂电池材料资源再生利用技术的研发投入，加快建设锂电池循环产业示范基地。

与传统回收企业不同，西恩致力于利用绿色低碳工艺进行废旧锂电池材料的全资源化回收，拥有危废、锂电综合利用以及材料开发三大业务板块，相互协同。

在国家推动碳中和目标的背景下，西恩打造的锂电池循环产业基地将进一步提高废旧电池回收产能，有助于解决新能源汽车产业发展后期即将面临的动力电池报废环境难题，实现战略金属资源的回收，进一步推动新能源事业的快速发展。

“在电动化赛道经纬从整车到材料布局了很多项目，我们关注到下游企业早已在未雨绸缪寻找资源类的合作伙伴，以期满足未来几何倍增长的材料需求。” 经纬中国投资董事刘壮表示，“西恩让我们看好的关键在于，企业本身汇聚了创始人及团队在有色金属镍钴铜等再生利用领域 20 余年的研发积累，而我们将通过投资与资源整合，协助企业在材料产品端抢占时机，加快实现规模化产量的落地。”

云晖资本创始合伙人朱锋认为：“未来几年，随着新能源电池装机量的迅速放大，高效率、规模化地对废旧新能源电池进行回收再利用将会成为市场的痛点和刚需。我们从 2018 年开始投资西恩，本轮持续加注，是因为我们坚定地看好锂电池材料未来千亿级的回收市场潜力，以及西恩 ‘全资源化回收，打破材料有限生命周期’ 的理念，相信企业定能赋能新能源行业的可持续发展。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。