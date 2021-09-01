根据 Counterpoint Research 发布的印度手机市场季度展望，印度的智能手机出货量将在 2021 年创下 1.73 亿部的历史新高，同比增长 14%。2021 年下半年的智能手机出货量预计将超过 1 亿部。印度在 6 月取消疫情有关限制之后，市场需求强劲，消费增长势头料将在 8 月至 11 月得到延续。

在过去五年中，印度手机市场一直沿着稳定的增长曲线演进，出货量在 2019 年达到 1.58 亿台。即使是在疫情期间，市场在 2020 年只经历了 4% 的小幅下滑，显示了智能手机市场的韧性。这也说明，智能手机在生活中扮演更为重要的角色，消费者需要智能手机来满足疫情期间新兴的远程办公室等需求。在 2021 年二季度，印度疫情再起，然而智能手机市场出货量的反弹速度超过预期，并在 2021 年上半年创下了有史以来最高记录。

随着疫情得到控制以及疫苗接种的开展，经济反弹并会提振消费者信心。被压抑的需求也将助力市场恢复，但由于社交封锁时间有限，与去年相比，延后需求的影响也会相对有限。未来，推动市场增长的最大因素可能是 Reliance Jio 将在 9 月推出的低成本安卓手机 JioPhone Next，该产品瞄准将向智能手机升级的功能手机用户。

JioPhone Next 或将引发印度市场功能型手机用户向智能型手机迁移的浪潮

印度的智能手机市场机会远比想象中的要大。印度市场功能手机用户约有 3.2 亿人。这些功能机用户群体是印度智能手机未来增长的关键。JioPhone Next 手机的价格预计将低于 75 美元，这个价位段的市场在过去两年没有出现大的变化。如果按预期发展，印度市场可能会进入一个超快增长时期。

5G 智能手机在 2021 年将增长 8 倍

2020 年，5G 智能手机仅占市场不到 3%。但在今年，5G 终端将增长超过 8 倍，达到 3200 万台，占整个智能手机市场的 19%。OEM 之间的激烈竞争，更便宜的 5G 芯片组，以及 5G 终端价格的下降，将促使更多的 5G 终端进入市场。在过去 12 个月里，入门级 5G 手机平均价格已经下降了 40%。目前，最便宜的 5G 手机价格不到 15000 印度卢比（约 200 美元）。在印度，消费者对 5G 终端的消费意愿也较高，21% 的消费者称 “是否支持 5G” 会是他们购买下一部手机优先考虑的三大因素之一。

长期前景依然乐观

印度的智能手机市场是仅次于中国的第二大市场。2020 年，印度智能手机市场表现超过了北美、拉美和非洲市场。考虑到到印度 13.9 亿人口，并且人口数仍在增长，用户正在从功能手机升级到智能手机，以及新的应用不断涌现，我们对印度未来五年的前景依然看好。印度市场将在未来几年内突破 2 亿大关。