9 月 1 日，专注于开发 “不可靶向” 药物靶点领域的奕拓医药（ETERN Therapeutics）宣布完成 B 轮融资。本轮融资由高瓴创投和阿斯利康中金医疗产业基金共同领投，晨兴创投跟投。现有股东杏泽资本、泰福资本和诺恺资产继续追加投资。本轮融资资金将用于加速蛋白液-液相分离技术平台的建设，持续推进临床研究和后续管线的开发。

奕拓医药成立于 2018 年 10 月，由前中科院教授朱继东博士联合创办。其核心团队成员来自诺华、艾伯维、赛诺菲等跨国药企。基于团队丰富的药物研发经验，奕拓针对包括转录因子和磷酸酶在内的 “不可靶向” 靶点，通过蛋白液-液相分离技术平台，搭建了丰富的创新产品管线。今年 5 月，奕拓自主研发的 SHP2 变构抑制剂 ET0038 获得美国 FDA 新药临床试验许可，7 月初获得国家药品监督管理局（NMPA）的临床试验许可。下半年，奕拓医药将有另一款重要产品递交临床申请。目前该公司还有数个项目进入到临床前候选化合物筛选阶段。

奕拓自主开发了蛋白液-液相分离技术平台。蛋白质液-液相分离这一生物学现象近期引起了药物开发领域的强烈关注，为药物开发，尤其是 “不可靶向” 靶点的药物开发提供了新的视角和策略。朱继东博士及团队在这个领域深耕多年，先后在国际顶尖期刊 Cell 和 Cell Research 杂志上发表重要研究成果，阐明通过小分子药物靶向蛋白液-液相分离来调节药物靶点功能的新策略，为小分子药物靶向 “不可靶向” 蛋白开辟了新的方向。在 2021 年 2 月 Nature Biotechnology 上发表的 Drug Startups Coalesce around Condensates 文章中，奕拓作为全球早期聚焦蛋白质液-液相分离药物研发的生物医药公司之一而被公布和介绍。

奕拓医药联合创始人兼首席执行官朱继东博士表示，“感谢阿斯利康中金医疗产业基金、高瓴创投、晨兴创投和现有投资人对奕拓的高度认可和大力支持。“不可靶向” 药物靶点与多种重大疾病关联密切。奕拓基于多年的基础研究，搭建创新的蛋白液-液相分离技术平台高效靶向 “不可靶向” 药物靶点，解决全球未被满足的重大临床需求。这次融资将进一步助力我们加快技术平台的建设，积极推进项目的早期开发和临床研究。我们期待更多优秀人才加入有梦想、有激情、有行动力的奕拓团队，以患者健康为己任，致力于中国创新药物的开发。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。