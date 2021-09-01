近日，国内泛半导体智能装备供应商合肥欣奕华智能机器有限公司（以下简称 “合肥欣奕华”）完成 6 亿元股权融资。本轮融资由招银国际、同创伟业联合领投，华登国际、平安财智、中科图灵、合肥产投、华融瑞泽、天马股份、音飞储存、陶文旅集团、中冀投资、悦时投资、橙叶投资、沃赋资本、晋泰釜投资等机构跟投，光源资本担任独家财务顾问。合肥欣奕华本轮融资将用于高端装备的研发及扩产。

合肥欣奕华于 2013 年 7 月由北京欣奕华科技有限公司（以下简称 “欣奕华集团”）投资创建，主营业务包括泛半导体产业工业机器人、智慧工厂解决方案，以及高端制造装备。欣奕华集团是一家为智能制造、信息交互和人类便捷生活提供解决方案和专业服务的高科技公司，业务涉及智能机器、先进材料、人工智能和飞行器等多个领域，建立了覆盖欧、美、亚等全球主要地区的研发中心与业务网络。

合肥欣奕华在泛半导体智能装备领域发力已久。成立至今，其已先后组建安徽省企业技术中心、省级博士后科研工作站、安徽省新型显示用机器人工程研究中心、安徽省工业设计中心，搭建了技术开发和试验验证平台；主持并承担多项国家重点研发计划和国家重点技术攻关项目。

该公司先后开发出国内首台套高世代玻璃基板洁净搬运机器人、高世代 TFT 基板线路断路/短路缺陷检测设备、OLED 蒸镀机、大尺寸 Mini LED 巨量转移设备等高端装备，具备为客户提供从上下料到智能产线、智能检测、智能仓储和包装、信息系统集成等智慧工厂整体解决方案的技术能力。

合肥欣奕华 CEO 张海涛表示：“感谢投资人一直以来对合肥欣奕华的支持和信赖，我们会继续深耕泛半导体产业领域，打造以工业机器人+高端装备+智慧工厂解决方案为主的完整业务矩阵，为全球合作伙伴提供值得信赖的产品与技术服务。本轮融资将助力我们继续强化高端智能装备的研发和扩充，帮助客户解决产业化技术难题，为客户创造最大价值。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。