IDC 于近日发布了《2021 年 V2 全球人工智能支出指南》（IDC Worldwide Artificial Intelligence Spending Guide），从人工智能（AI）技术、垂直行业、应用场景、部署类型等多个维度对未来五年（2021-2025）全球 AI 相关 IT 投资规模进行预测，同时回顾了 2020 年的市场发展情况。以下是详细内容：

人工智能市场概览

IDC 预测，全球 AI 市场支出将在 2021 年达到 850 亿美元，并在 2025 年增至 2000 亿美元，五年复合增长率（CAGR）约为 24.5%。2025 年，全球约 8% 的 AI 相关支出将来自于中国市场，市场规模在全球九个区域中位列第三。

“十四五” 规划纲要将 “新一代人工智能” 作为议题重点提及，加上新基建、数字经济在内的持续利好政策的推动，中国 AI 市场将稳步发展。根据最新预测，2021 年，中国在 AI 市场的支出规模将达到 82 亿美元。2021-2025 的五年预测期内，中国市场 AI 相关支出总量将以 22% 左右的 CAGR 增长，有望在 2025 年超过 160 亿美元。

技术维度

就现阶段而言，由于中国市场倾向于首先投资硬件，并且在 AI 模型的训练及预测过程中，以 GPU 为代表的异构服务器价格远高于 CPU，中国约 70% 的市场相关支出来自 AI 硬件。随着中国 AI 市场的进一步发展与成熟，硬件占比将在 2025 年下降至 57.5%，软件及服务将以更快的速度扩大市场规模。

行业维度

通过对 AI 市场 19 个垂直行业的持续追踪研究，IDC 预计，到 2025 年，政府、金融、制造、通讯四大行业的支出规模合计将占市场总量的 59% 以上。政府、金融行业成为中国 AI 落地的重要领域，政府采用 AI 技术的驱动力主要来源于安防、雪亮工程，金融行业受益于较好的数据化基础，以及较早开始采用 AI，市场规模也在持续增长。就增速而言， 通讯、交通、公用事业、医疗保健等行业的 AI 支出展现出了较大的发展潜力。

应用场景维度

在行业维度的基础上，IDC《全球人工智能支出指南》涵盖了目前具有代表性的 28 个主要 AI 应用场景，并根据市场动态持续进行场景更新。IDC 预测，AI 技术将被广泛应用于自动化客服（Automated Customer Service Agents）、销售流程推荐和自动化（Sales Process Recommendation and Automation）等涉及多个行业的通用场景当中。例如，智能客服已经广泛应用于各渠道的企业服务，为用户带来了全新的交互体验。同时，随着政府对公共安全与应急管理（Public Safety and Emergency Response）体系建设的积极推动，AI 技术为该领域的智慧化建设提供了有力支撑。

IDC 中国新兴科技研究部高级分析师程荫表示，“新一代人工智能、数字经济和新基建驱动了产业智能化的发展，加速了企业实现数字化转型和智能化升级，行业企业已经在多个业务领域注入了人工智能技术，未来五年内中国 AI 支出还将持续增长，AI 技术将为企业内部的降本增效、客户体验提升带来更多实际的业务价值。”