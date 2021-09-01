9 月 1 日，科大讯飞发布专业级记录新品——讯飞智能办公本 T2。T2 延续了讯飞智能办公本系列出色的纸感书写功能，模拟出纸笔书写的阻尼感，带来媲美纸笔的真实书写体验。不仅如此，它的语音转文字准确率可以达到 98%，还能够识别 12 种方言以及纯英文。如果有多个人说话，办公本还能够智能区分说话人，呈现出剧本式的分角色转写。

得益于科大讯飞专业的 AI 语音技术，讯飞智能办公本 T2 的语音转文字准确率可以达到 98%，能够识别 12 种方言以及纯英文，甚至还可以中英文实时互译，会上即使有英文交流，办公本一样也能有专业级表现。开会或洽谈时的所有语音对话，都能被实时转成文字，呈现在纸感的墨水屏上，真正实现了 “出口成章，跃然纸上”。如果有多个人说话，办公本还能够智能区分说话人，呈现出剧本式的分角色转写。回顾浏览时，谁说了什么话，看上去清清楚楚。这样一来，会议中就能够将更多精力用在倾听、思考及表达上，而不是既没能听清、也没能记全。专业级记录工具，带来高效自如的记录体验。

从外观上来看，它非常像经典笔记本，纸感的墨水屏，黑色的商务皮套。机身的质感也很高级，金属边框，磨砂抗爆玻璃背板，手感圆润轻盈，拿到哪里都不失风范。讯飞智能办公本 T2 更具态度的一点，是它出色的纸感书写功能。通过精心调校屏笔摩擦，模拟出纸笔书写的阻尼感，带来媲美纸笔的真实书写体验。语音记录、手写记录，两种记录方式就这样被完美的融合在了一起。当周围人都在用键盘敲击、用屏幕点按，选择书写，本身就是一种态度的选择与坚持。

除了这些优秀的 “品质” 之外，讯飞智能办公本还能够满足更多用户需求。比如说它大尺寸的墨水屏幕，天然的适合用来阅读电子书、新闻、文档。此外，它还可以听书、听新闻。文档方面也深度适配了 WPS，在办公本上就完全可以进行常用办公文档的编辑批注。借助于专属的读写客 APP，办公本数据可以同步到手机、电脑，三端数据一步打通。除此之外，邮件收发、文件无线打印、无线投屏等办公功能，办公本也都能支持。而对于 4G 流量卡的支持，则保证了移动办公能够随时在线，更加方便差旅或外出会谈。

据悉，讯飞智能办公本 T2 已于 9 月 1 号在科大讯飞天猫、京东官方旗舰店正式开启预售，售价为 3999 元，付定金可立减 100 元，更有机会抢限量半价、千元好礼。