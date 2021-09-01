英特尔宣布与 Sumber 合作为下一代数据中心开发基于浸没式冷却的余热回收技术。英特尔和 Submer 正利用至强架构的服务器系统以及 Submer 的精密冷却技术为行业展示对于数据中心高品位废热的回收解决方案。

英特尔院士、数据中心和人工智能事业部 Mohan Kumar 提到：” 近期在浸没式冷却技术方面的创新正在帮助数据中心的能源效率大幅提高，使企业能够实现可持续发展目标。我们与 Submer 的合作能够应用于浸没式冷却价值链的所有阶段，并提供一个可持续的解决方案，为我们共同的客户带来改变。”

在目前数据中心的冷却实施中，热量被认为是一种负担。当热量被移除或丢弃，其过程会影响环境和数据中心的运营成本。精密浸没式冷却液云概念使用液体冷却来实现更高的效率和密度，其目标是通过在每个节点内整合精密浸没式冷却架构来重塑 IT 热能的使用。这种方法有助于确保产生的高品位热能可以很容易地被重新利用、货币化，甚至利用来发电，同时保证处理器和其他组件的最佳工作温度。这种方法将最终消除冷却成本并实现前所未有的总运营成本的改善，从而将当前的冷却负担转化为一项收益。

“通过共同着手重塑行业目前的运作方式，我们正在为服务器原始设备制造商和运营商奠定基础，使他们有一个明确的路线图来改造数据中心行业，并大幅减少运营中的碳足迹，”Submer 公司联合创始人兼首席执行官 Daniel Pope 说。

除了英特尔和 Submer 为该项目带来的技术专长外，来自行业领导者联盟的指导将有助于建立一个扩大技术规模的供应链，确保数据中心有能力提供新一代的可持续基础架构。作为合作的一部分，英特尔将把精力集中在支持从云到边缘的可扩展数据中心部署的开放标准产品上，并与部署这些解决方案的行业合作。