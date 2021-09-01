精诊科技已于今年 3 月完成 B1 轮亿元级融资，本轮融资由启融创投、中关村智友科学家基金联合投资。该公司三年获 4 轮融资，融资金额超 1.5 亿元。

精诊科技方面表示，资金将重点用于产品技术研发投入，持续深化数字孪生在其他外科场景的应用，布局临床外科全链条，推动精准医学范式升级。

精诊科技在全球率先提出 Digital Twin 孪生器官理念，同时搭建数字孪生平台框架体系，将人工智能算法深度嵌入软件架构，突破了传统技术处理处理此类影像数据的能力瓶颈，依靠患者真实器官与数字孪生构造的虚拟器官双向信息互动，实时为外科专家匹配精准范式手术操作。

依靠 Digtal Twin 临床手术辅助决策支持系统的精准外科，相比传统经验外科，将医生手术规划时间从 2 小时缩短到 15 分钟，准确率从 75% 提高到 97%。临床实验证明，应用 Digital Twin 临床手术辅助决策支持系统的手术案例处置时间明显缩短，术中出血量及术后不良反应降低，革命性地提高了外科手术的术前规划功能及效率。

在过去的三年里，精诊科技不断更新迭代核心产品，推动商业化进程，目前多款产品已获得国家 NMPA 注册许可证，预计年内将获批 7 款 NMPA 注册许可。精诊科技产品已覆盖全国百余家医疗机构，实现各级医院的全面覆盖，为上万名患者提供高精度、全定量的术前手术规划服务。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。