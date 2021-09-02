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基金行业迎来监管层重磅发声！

8 月 30 日，证监会主席易会满在中国证券投资基金业协会（以下简称 “中基协”）第三届会员代表大会上表示，当前推动资本市场高质量发展各项工作正在积极有序推进，这其中管理资产超过 60 万亿元的基金业高质量发展至关重要。

随着国务院、证监会等与股权投资行业相关的重磅文件和有关规定的出台，监管环境在朝着肉眼可见的方向变化。这是必然的趋势，随着在中国证券投资基金业协会备案的基金数量不断膨胀，对监管和行业从业者必然会提出更加严格的要求。作为基金管理者，GP 如果再用增加人力这种原始、过时的方式来应付管理问题，无疑会拉低财务、运营、人力资源等方面的效率，进一步增加基金管理成本。而这样的信息非标准化，更是不利于行业整体的有效监管。尽快引入资产管理系统、以科技化、信息化的手段标准化赋能基金管理，将成为大势所趋。

对此，已经有国内顶级 LP 发声，并强烈建议 GP 加快基金资产管理系统的引入，向着数字化、信息化和标准化全面看齐。LP 们预测，在不久的将来，监管层或将要求所有备案基金全面使用信息化系统，规范行业管理、提升监管效率。

对监管风向不敏感的私募从业者，将注定要失败

2021 年，在党的 100 周年诞辰及全面建成小康社会之际，国家陆续出台了一系列政策，进一步推动社会高质量的发展。

近期的双减政策、滴滴 IPO 事件等，也让整个私募股权投资圈掀起了一阵学习十四五规划的浪潮。可以预见的将来，我们国家宏观调控的 “这只手”，将在经济发展过程中发挥举足轻重的作用。可以说，GP、LP 从业人员，如果对 “国家未来几年鼓励什么、不鼓励什么” 不能做到了如指掌的话，可能投资业绩也不会做的很好。

2021 年 1 月 8 日，证监会发布《关于加强私募投资基金监管的若干规定》；紧接着的 2 月，国务院国资委正式印发《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》。这些政策的提出，都直接或间接影响着私募股权投资行业，意味着监管层对于提升监管效率提出更高要求。

为什么在当下，提升监管效率刻不容缓？这与中国私募股权市场的蓬勃发展与体量扩充脱不开关系。

据 “中基协” 的数据显示，截至 2021 年 6 月底，我国私募基金管理人 2.45 万家，管理基金数量 10.88 万只，管理基金规模 17.89 万亿元。备案基金越来越多，“中基协” 对于监管规范化、提升管理效率自然产生了更高的需求。

数据显示，年内共 785 家机构被注销私募基金管理人登记，仅刚刚过去的 7 月，中基协已经注销 271 家私募基金公司，创下了 2021 年以来单月新高。

2021 年 8 月 30 日（昨天），中国证监会主席易会满在中国基金业协会第三届会员代表大会上指出，中国的私募股权行业仍然存在多而不精、鱼龙混杂的情况，下一步必须以改革的思路和手段破解结构性难题。在继续严格落实资管新规的基础上，私募基金管理机构要全面梳理完善 “募投管退” 全流程全链条风险控制体系。监管部门也会适时出台新的私募基金条例，持续完善基金监管制度体系。

“监管的加强，可以规范私募运作，维护市场秩序和保护投资者的合法权益，为行业健康发展提供了良好的环境，真正实现鱼和熊掌兼得的双赢局面。那些对监管风向不敏感的私募从业者，恐怕终将失败。” 一位业内人士如是说道。

国资 LP 日趋成为主流，数字化监管是必然趋势

在一些业界人士看来，2018 年 “资管新规” 的发布后，让私募股权投资基金的一个重要资金来源被切断。从数据来看，2018 年后私募股权投资基金年度募集资金规模也呈逐年持续下降的趋势。

注：2020 年数据为前三季度。

数据来源：私募通。

图 1 2010 年以来我国私募股权投资基金市场募资情况

私募通数据显示，2018 年的募集规模降至 13317 亿元，即使在科创板及注册制等政策的持续刺激下，整个私募股权投资市场的募集资金环境仍然不乐观。2019 年的募集规模仍然保持下降趋势，达到 12444 亿元，2020 年前三季度募集规模为 7042 亿元，同比下降 19.2%。

募资难题的背后，折射出来的是整个资金链的顶端——LP 结构的深刻变化。

据清科研究中心数据统计显示，金融机构（含险资）、富有家族及个人两类 LP 投资占比明显下降。

但与此同时另一个明显的变化是，国资背景 LP 的占比正在明显上升，并且在 LP 的占比日益扩大。

根据清科研究中心的数据，2019 年中国股权投资市场 LP 结构已经较之前发生变化：以企业（含上市企业和非上市企业）、政府机构/政府出资平台、政府引导基金为主要的 LP 类型，占比分别为 24.3%、17.6% 和 11.1%，政府机构/政府出资平台和政府引导基金的占比排名有明显的提升。

政府引导基金投资步伐加快，多数引导基金由募集期转入投资期，投资额近年增加，累计投资额超 7,000 亿；以基金的备案时间为基准，近五年，政府引导基金、政府机构/政府出资平台、企业三类 LP 占比整体呈增长趋势，金融机构（含险资）、富有家族及个人两类 LP 投资占比明显下降。

根据清科研究中心发布的《2021 年中国股权投资基金 LP 市场趋势分析》，LP 的资金属性发生了较大变化，以国企/央企、政府引导金为代表的国资 LP 参与股权投资步伐加快，日渐成为人民币基金的重要募资方，出资额占比已超七成。

自 2021 年 2 月，国务院国资委正式印发《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》以来，已经过了半年。这半年可以说是国资 LP 争相 “上信息化系统” 的半年。据鲸准 CEO 柴源介绍：“最近半年国资类的母基金、直投基金找我们上系统的客户数量是去年同期的 5~6 倍之多。形成鲜明对比的是，我们刚创业做这业务也就是 4 年多前的 2017 年，当时很少有基金管理人觉得需要给自己的基金上一套信息化系统。”（鲸准目前已经成为私募基金信息化系统领域的领头羊企业，已经服务了近 300 多家的国资母基金、直投基金客户。）

随着国资渗透率的上升，投资监管的加强，围绕主业投资将是未来趋势。对于具有国资背景的 LP 来说，追求的不仅是经济上投资回报，还肩负着响应政策号召、引导产业落地、推动产业创新、帮助政府招商引资这些宏观长远使命。

2018 年，北京市政府主导发起了北京市科技创新基金（简称 “北科创基金”），重点投资光电科技、新一代信息技术、纳米技术、战略性新材料等一系列领域。作为政府引导基金，投资不仅出于经济利益的考虑，还承担着引领产业创新和高科技产业落地的战略任务。

同样成立于 2018 年，由国科控股发起设立的投资平台 “中科院资本”，也以 “科技创新” 作为投资支点，围绕 “中科院优势” 和 “科创中心建设及国家重大区域战略” 两条主线进行投资布局，将科技资源和金融资源的有效对接，实现科技成果转化和规模产业化，将科技创新与现代金融协同。

包括北科创基金、中科院资本等这些头部的 LP 们，都已经在用全球最先进的信息化管理方式在管理整个资金和资产。虽然中国的股权投资行业在全球是第二大规模的市场，整体体量和成熟度都不如美国，但在信息化方面，中国的 LP 们已经走在了全球最前面。

不一而足，越来越多具有国资背景的 LP，正加速投资，成为私募股权投资市场的主力军之一。

大环境对 GP 也提出更高要求，GP 数字化转型刻不容缓

对效率提出更高要求的监管环境、不断扩张的基金管理规模，对从业者来说意味着新的机遇与挑战，更是对 GP 的基金管理提出了更高的要求，私募行业的数字化转型或将成未来大势所趋。

“北科创基金” 投后总监王苗苗推断，未来几年内，全面数字化转型恐成私募行业的规范与标准。“中国基金业管理协会、监管层将可能对 GP 资产管理的数字化、系统化提出明确要求，机构 LP 所投资的 GP 都应该引入资产管理系统提升管理效率，对市场良性发展与监管的便利都是好事。”

王苗苗指出，作为国资背景 LP，政府对资产管理系统化相当重视。“在《北京基金管理办法》文件中，有专门的段落指出要如何用系统促进投资管理，促进政府与整个生态环境的搭建，因此北科创很早就开始探寻这样的系统化管理。” 王苗苗说道。

国资 LP 们把 GP 的信息化管理能力作为评估标准，这已经成为一个趋势。国资 LP 们希望通过这些手段，在未来能更加方便地管理自己所投资的 GP 们——这可能会加速推进整个中国私募股权行业的信息化进程。

不断扩张的基金规模，也驱动着从业者探寻更加智能化的管理方式，以降低运营成本、提升资产管理效率。

麦肯锡的一份最新研究表明：对于私募股权基金来说，当资产管理规模在 80 亿美元和 100 亿美元之间时，规模经济效益开始出现，同时却也伴随着越来越复杂的内部经营。

中科院资本执行董事袁昊冉说：“在基金管理中遇到的一大挑战，便是随时间增长而不断累积叠加的工作量，以及越来越多需要管理的数据，在投资管理中面临更是许多非标准化的挑战。”

在王苗苗看来，随着母基金体量的不断扩大，对于资产管理的信息化需求日益提升。在未建立信息化系统管理的情况下，母基金管理可能存在数据统计难，资料整理难，文件分散、要点管控难，经验传承难等问题。随着激烈的行业竞争，母基金管理者比以往任何时候都需要优化业务管理，以创造投资价值。

在商业社会中，数字化是一个好方法。据相关数据显示，全世界的公司已经将 40% 的工作数字化，然而这项研究并不包括私募基金行业，在我们的认知中 GP 还距离数字化很远。

可以预见，各行各业进入数字化模式仅仅是时间早晚的问题。私募行业和诸多行业存在密切联系，若想保持办公和服务的高效，赶上数字化浪潮尤为重要。

数字化可以防止 GP 落入生产率陷阱。在中台和后台，数字化交易能够保持预期的经济效益，从而促进 GP 的利润增长。

寻求一个规范化、智能化和生态化的资产管理系统，也自然成为 “北科创基金” 早年间的目标之一。

在过去的两年里，“北科创基金” 已经通过鲸准资管系统实现了全方位的管理优化，打通过往项目信息联通关系，聚焦产业化信息焦点，打破以往数据孤岛态势，深入挖掘投资业务信息价值，实现投资全流程数据效能分析，助力投资业务高速发展。这些成绩也同样助力北科创向真正的科技化母基金迈出了重要的一步。

“从传统来看，很多母基金都让子基金不停地上报各种数据，子基金也很烦燥，报的东西也是七七八八，在汇总、交互的过程中存在各种问题。特别对于一些没钱购买管理系统或者根本不够重视的小基金，以前做上报可能就是一个 excel，但现在可以通过鲸准资管系统做日常管理，季度报告的时候可以一键上报。现在我们旗下四十多支基金都在陆续使用鲸准资管系统填报，填报效果非常好，对子基金端的效益提升有非常好的促进作用。”

袁昊冉预计，未来会有越来越多的私募股权机构，采取数字智能化的方式开展投资管理工作。

“我们的需求其实就是在后端的分析上要更高效、更快速、更定制化。我们投资的基金存量规模较大，也遇到了投后管理问题，自然希望建设一个架构合理、逻辑清晰的数字化基础设施来解决这些问题。期间跟鲸准合作建设了资产管理系统，省掉了一些重复性的工作，在信息提取、管理分析和无纸化方面都比非常显著和立竿见影。”

袁昊冉表示，随着系统不断升级完善，未来将和 GP 陆续约定，通过资管系统的方式进行信息整理与规范。“越头部越规范的私募股权机构，都会普遍向数字化进行转型。一旦资管系统完成打磨升级并投入使用，我们就会要求 GP 进行投后管理的数字化。”

在袁昊冉看来，资产管理系统的应用将对基金投后进行全方位赋能。“数字化系统将让机构更实时、更快速了解业务情况，及时快速地复盘业务发展、投资策略还有投资目标的吻合度与完成度，然后快速分析数据、发现问题、解决问题，在数字化的赋能下，私募行业整体的管理效率和质量应该都会提升。”