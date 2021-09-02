近日，在世界 5G 大会现场，5G 确定性网络产业联盟（5GDNA）下的 5G VoNR+（新话音）工作组成立大会成功举办。工作组作为全球首个 5G 新话音产业合作阵地，由中国移动牵头华为等 10 多家单位组成，将致力于推进 VoNR+（新话音）标准技术及产业发展，做大产业生态，促进 5G 新话音产业繁荣。

对用户而言，VoNR+新话音将开启全新的沟通乐趣，切实感受到 5G 的独特价值。例如在远程协作业务中，当老人独自在家不会操作家电时，家属就可以在电话视频里，直接圈出要点击的地方，老人就能实时看到标注的内容，非常方便高效。这项业务可以广泛应用在老人看护、远程维修、物品寻找、孩子辅导等日常生活场景，并可能会因此催生出新的行业。而且新话音业务不用下载任何 App，直接打电话就能使用，对用户非常友好。

对话音产业而言，新话音业务的演进将重塑运营商通话入口价值，满足人们新型信息消费升级的需求。据工信部披露，至 2021 年上半年，国内 5G 终端连接数就已达到 3.65 亿，这将是一个极为庞大的 5G 新话音市场。

据悉，工作组成员在前期就已经做了许多技术标准研究、业务商用验证等工作。如在 2020 年 11 月，中国移动研究院联合华为等产业伙伴发布了《5G VoNR+白皮书》；2020 年 12 月，浙江移动基于华为 5G 新话音解决方案，实现了可视化菜单、主叫来电秀业务的全球首呼。

未来，5G 新话音工作组将依托于 5G 确定性网络产业联盟，致力于发展成为全球化的合作平台，聚集更多产业伙伴力量，共同推动 5G 新话音的规模落地，让更多人能享受到 5G 的独特价值。