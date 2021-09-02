根据 IDC 发布的全球手机季度追踪报告，预计全球智能手机出货量在 2021 年内将增长 7.4%，达到 13.7 亿台，2022 年和 2023 年也将分别增长 3.4%。

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虽然供应链状况没有出现大幅改善，但智能手机市场在近几个季度展现出了积极的市场表现。根据国际数据公司（IDC）的全球手机季度追踪报告，预计全球智能手机出货量在 2021 年内将增长 7.4%，达到 13.7 亿台，2022 年和 2023 年也将分别增长 3.4%。

上述 7.4% 的增长要归功于 iOS 设备 13.8% 的健康增长和 Android 设备 6.2% 的增长。虽然 COVID-19 严重影响了 2020 年的出货量，但 2021 年的出货量与 2019 年（疫情前）相比，也实现了小幅度增长，这让我们能够更准确地了解市场现状。全球最大的市场，包括中国、美国和西欧，对比 2019 年仍会下降；但印度、日本、中东和非洲等增量市场正在推动市场复苏。

IDC 全球移动设备追踪项目副总裁 Ryan Reith 表示：“考虑到几乎所有地区都预期增长，供应商也在做相应的准备。从供应链的角度来看，智能手机市场在 2020 年做好了更好的准备。2020 年因新冠疫情而陷入低谷，但所有头部厂商都在继续推进生产计划，最大区别在于时间有所推迟。因此，目前手机产品的库存水平比 PC 和其他一些邻近市场健康得多，我们也在最近几个季度的市场结果中看到了消费者需求的韧性。”

5G 产品出货量增加是 2021 年增长的主要动因，因为厂商和渠道都将重点放在平均售价（ASP）比旧 4G 设备高得多的 5G 设备上。5G 智能手机的 ASP 将在 2021 年达到 634 美元，与 2020 年的 632 美元基本持平。然而，4G 设备的价格继续大幅下跌，ASP 跌至 206 美元，较去年的 277 美元下跌近 30%。因此，5G 总出货量将比去年增长 123.4%，达到 5.7 亿台。中国将继续以 47.1% 的全球 5G 市场份额领先市场，其次是美国（16%）、印度（6.1%）和日本（4.1%）。预计到 2022 年底，5G 将占到智能手机出货量的 54.1%。

IDC 全球手机市场研究总监 Anthony Scarsella 表示：“尽管围绕疫情和德尔塔变种的问题仍在持续，但消费者今年在升级到更高端的智能手机的意愿并未受到影响，旗舰级智能手机（售价 1000 美元以上）在第二季度继续增长，同比增长 116%。此外，整个市场的 ASP 上升了 9%，原因是更多消费者倾向于更昂贵的 5G 机型，而不再是入门级设备。”