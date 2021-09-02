今天，三星正式推出首款基于 0.64µm 像素的 2 亿像素（200Mp）分辨率的图像传感器 ISOCELL HP1，以及首款采用全方位对焦技术 Dual Pixel Pro 的图像传感器 ISOCELL GN5，它在单个 1.0μm 像素内有两个光电二极管。

ISOCELL HP1 是三星首款支持 2 亿像素（200Mp）的移动图像传感器。基于三星最先进的 0.64μm 技术，有着超高分辨率的 ISOCELL HP1 封装小巧，能很好融于如今的各类手持设备里。有了 ISOCELL HP1 加持，所拍摄的照片能看到更清晰的细节，即便裁切或调整图片大小，也能尽可能保持图片清晰。

为追求更为极致的暗光拍摄效果，ISOCELL HP1 采用了新的 ChameleonCell 技术，作为一种像素合成技术，它能根据使用环境，采用 4×4、2×2 或全像素模式。在光线不佳的环境下，ISOCELL HP1 通过合并 16 个相邻的像素，“变身” 为 1 个具有 2.56μm 大像素的 12.5Mp 图像传感器。合成的 2.56μm 大像素能吸收更多光线，具有更高的灵敏度，在室内或傍晚也能拍出明亮、清晰的照片。在光线充足的室外环境下，ISOCELL HP1 的 2 亿像素 “火力全开”，帮助移动设备捕捉超高分辨率照片。

ISOCELL HP1 能以 30 帧/秒（fps）的速度拍摄 8K 视频，且尽可能减少视野损失。通过合并 4 个相邻像素，将分辨率降低至 50Mp 或 8192×6144，以拍摄 8K（7680×4320）视频，而无需裁切或缩小全图像分辨率。

ISOCELL GN5 是三星首个集成了全方位自动对焦技术 Dual Pixel Pro 的 1.0μm 图像传感器，大幅提升了自动对焦性能。通过在传感器的每个像素中，水平或垂直放置了 2 个光电二极管，Dual Pixel Pro 技术能识别所有方向的图案变化。凭借 100 万个多方位相位检测光电二极管，覆盖了传感器的所有区域，这使得 ISOCELL GN5 的自动对焦做到了快速响应，无论在明亮或暗光环境下，都能获得更为清晰的图像。

ISOCELL GN5 还把三星特有的像素技术 FDTI（Front Deep Trench Isolation）应用于双核对焦（Dual Pixel）虽然光电二极管的尺寸很小，但 FDTI 技术能让每个光电二极管接收和保留更多的光信息，改善了光电二极管的满阱容量（Full-well capacity，FWC），而且减少了像素内的串扰。

目前，三星已能提供 ISOCELL HP1 和 ISOCELL GN5 的样品。产品实物将在三星未来技术论坛 SFTF 2021 初次面向大众公开。