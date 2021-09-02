根据 Sensor Tower 发布的游戏分类数据，全球 App Store 和 Google Play 玩家在 Dream Games《Royal Match》上的付费超过 1 亿美元，使得该游戏成为过去半年收入增长最快的解谜手游。

以下为详细内容：

来自土耳其厂商的消除+装饰手游《Royal Match》于去年底在英国和加拿大等地小规模测试，并于今年 2 月底正式上市。截止 8 月，全球玩家在该游戏的付费已达到 1.02 亿美元。

美国是该游戏收入最高的市场，贡献了 6700 万美元，占该游戏总收入的 65.6%。英国和日本市场位列第 2 和第 3，分别占 8% 和 6%。平台方面，来自 App Store 的收入占 63%，Google Play 占 37%。

下载量方面，《Royal Match》累计获得超过 1600 万次下载。美国同样是该游戏最大的市场，贡献了 4500 万次下载，占 28%。英国和德国位列第 2 和第 3，分别占 7.7% 和 7%。两个平台在下载量方面的差距不大，App Store 贡献了 47% 的下载量，Google Play 占 53%。

消除+装饰手游五年后迎来新的挑战者

作为欧美手游市场的畅销品类，过去 12 个月全球玩家在解谜手游的付费高达 66 亿美元。消除手游作为解谜手游中收入最高的分支，其玩家忠诚度颇高，学习和尝试新游戏和玩法的动力稍显不足，导致这一品类长期由 King、Playrix、Zynga 等头部厂商垄断。

正是基于对解谜手游玩家的深刻洞察，Dream Games《Royal Match》在经典消除+装饰玩法的基础上进行玩法微创新，在美术、剧情和社交方面都做了迭代升级，从而成为 2016 年 8 月 Playrix《梦幻花园》面世以来，首个成功从这一垂直赛道脱颖而出的新产品。

过去半年（2021 年 3 月至 8 月），《Royal Match》收入增长了 9910 万美元，是增长最快的解谜手游。Magic Tavern《Project Makeover》以 7500 万美元增量排名第 2，King《糖果传奇》以 6330 万美元位列第 3。榜单中另外两款手游在玩法上也各具特色，分别是 Playrix 找物手游《Manor Matters》和 Candivore 三消 PVP 手游《Match Masters》。

广告素材剧情与玩法兼备，提升买量效率

有别于 Playrix《梦幻花园》系列以独立小游戏或剧情吸引眼球，《Royal Match》将这些创意与游戏基础玩法结合，以生动的素材精准获取目标玩家。

Sensor Tower 广告情报数据显示，通过关卡营造紧迫感，直白展示游戏基础玩法的系列视频，是《Royal Match》上市至今在 AdMob、Vungle 等渠道投放时间最长的广告素材。

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