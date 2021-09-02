近日，云柚货运宣布完成数千万美元 B+轮融资，本轮由五源资本领投，蓝驰创投、昊辰资本跟投，行云资本担任独家财务顾问。

云柚货运成立于 2016 年，是一家智慧物流解决方案提供商，核心业务是以 AI 算法为大脑的自营专车，此轮融资将加速业务从自营推向开放。创始人周吉龙毕业于北京大学，曾服务德意志银行、麦肯锡和中金公司，团队成员主要来自知名对冲基金 PAG、货车帮、德邦物流、狮桥集团、阿里巴巴、美团等企业，毕业于北大、清华、哈佛大学、苏黎世联邦理工学院等国内外院校，兼具算法、物流和互联网背景。

云柚货运专注的 B2B 运输市场规模达 3 万亿，供需两端均非常分散，降本增效是整个物流市场生态参与者的最大痛点和行业发展主线。B2B 市场供给侧基本是个体司机，没有车队或有组织的运力，履约服务能力差，车辆的组织、调度、配货依赖人工和经验；在需求侧，货主希望继续降低成本，但基于现有运行方式硬压成本已经到了极限，整个行业需要新的效率提升方法。

云柚货运从自营专车车队起步，深耕算法驱动的降本增效，目前已实现了全市场任意两点间的最低运输成本，以及最高效率的车货匹配机制，从而使得单车净收入提高 60-70%。公司技术团队采用弹性的云端分布式计算架构对大规模数据进行实时分析，拥有智能实时调度、动态报价策略、最优路径选取等多项核心关键技术，将运输全过程数字化，针对典型物流场景中的配载、路径规划、车辆调度等问题，自主开发了多重融合算法、机器学习以及运筹学支撑的 “智慧物流中央大脑”。目前，云柚自营专车的单公里油路成本、每个月有效行驶里程数等已显著优于每一条线路上熟练的个体车，达到行业领先水平。

“AI 驱动的智慧车队” 业务成熟后，云柚正在将算法驱动效率提升的能力赋能给物流市场的供需两端。在供给端，云柚已经连接了数十万台个体车，通过技术促成运输交易，并即将用 “任意两点间最低运输成本” 的决策算法赋能于个体车；在需求端，云柚正在将各类自研算法和工具打包，形成标准模块并对外开放，帮助物流企业在成本节降、车辆管理、资金管理等方面提升效率，更好地开展物流生意。

云柚货运业务规模目前以两个月翻一倍的速度持续增长，开城模型完善、人才体系升级、技术架构稳健，支持快速放量。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。