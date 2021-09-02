近日，短视频平台 Lomotif 被 ZVV Media 的收购。ZVV Media 是 ZASH（一家全球媒体娱乐公司）和 Vinco Ventures 的合资公司，收购 Lomotif 使其成功跻身全球范围内最具实力的短视频媒体公司之列。创世伙伴 CCV 曾在 2018 年领投 Lomotif 的 A 轮融资，是其第一个机构投资人，截止到本次收购，一直是该公司最大的机构股东。

Lomotif 成立于 2014 年，总部位于新加坡。Lomotif 拥有亿级安装量及千万级月用户量（来自 2021 年 6 月 Sensor Tower 数据），其中月活用户（MAU）超过 3100 万。自 2018 年得到 CCV 投资以来，Lomotif 跃升为增长最快的视频共享社交网络平台之一，安装量达 2.25 亿次，覆盖全球 200+地区及 300 多个语种。据第三方数据显示，该平台每月视频播放量超过 3 亿，自推出以来已发布了 7.5 亿条短视频，UGC 内容超过 100 亿条，是 Z 时代年轻消费者最喜爱和青睐的社交平台之一。

Lomotif 的联合创始人、CEO 杨致文表示，“Lomotif 能在短时间内发展成为世界上最大的短视频平台之一，是公司所有同事最为骄傲和自豪的成绩。如今公司也将通过此次并购再创新高，如今，视频、音乐等多平台共享类内容已经成为媒体及娱乐赛道的新触点，由于这些内容可与短视频及用户自主创作的内容有机结合，目前已成为了增长最快的细分赛道之一。立志成为顶级视频平台，Lomotif 矢志不渝。得益于 ZASH、Vinco Ventures 和 ZVV Media 团队提供的品牌定位及营销策略，Lomotif 未来的发展更具想象空间。”